Вибори в Камеруні: найстаріший президент у світі планує і надалі правити, аж до 100 років – Reuters
Київ • УНН
У Камеруні проходять вибори, де 92-річний Пол Бія, найстаріший керівник у світі, має намір продовжити своє перебування при владі. Очікується, що результати виборів будуть оголошені протягом наступних 15 днів.
У Камеруні розпочалися президентські вибори, на яких очікується, що 92-річний чинний глава держави Пол Бія, найстаріший керівник у світі, спробує продовжити своє перебування при владі, яке триває вже понад чотири десятиліття. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Попри активну опозицію, що закликає до змін, Бія залишається фаворитом завдяки міцному контролю над державним апаратом та фрагментованості опозиційного поля, яке налічує дев’ять кандидатів. Після голосування у престижному районі Бастос у столиці Яунде президент зауважив журналістам: "Нічого не дано напевно. Побачимо. Почекаємо на ім’я переможця".
Військовий уряд Буркіна-Фасо заарештував співробітників європейських гуманітарних організацій за "шпигунство"08.10.25, 09:18 • 2753 перегляди
Як йдеться у матеріалі Reuters, серед основних опонентів Бії – 76-річний колишній урядовий речник Ісса Тчірома, який об’єднав значні натовпи прихильників і заручився підтримкою частини опозиційних партій та громадських рухів.
Він закликав громадян пильно стежити за тим, щоб результати голосування були чесними та відображали справжню волю виборців.
43 роки камерунці страждають. Немає роботи
Близько 8 мільйонів громадян зареєструвалися для участі у голосуванні. Виборці масово приходили на дільниці під посиленою охороною, сподіваючись на мирний та спокійний процес. Результати виборів очікуються протягом наступних 15 днів.
Марокко охопили протести "покоління Z", троє загиблих під час спроби штурму поліції03.10.25, 16:38 • 3497 переглядiв