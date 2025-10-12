Выборы в Камеруне: старейший президент в мире планирует и дальше править, вплоть до 100 лет – Reuters
Киев • УНН
В Камеруне проходят выборы, где 92-летний Поль Бийя, старейший руководитель в мире, намерен продолжить свое пребывание у власти. Ожидается, что результаты выборов будут объявлены в течение следующих 15 дней.
В Камеруне начались президентские выборы, на которых, как ожидается, 92-летний действующий глава государства Поль Бийя, старейший руководитель в мире, попытается продлить свое пребывание у власти, которое длится уже более четырех десятилетий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Несмотря на активную оппозицию, призывающую к изменениям, Бийя остается фаворитом благодаря прочному контролю над государственным аппаратом и фрагментированности оппозиционного поля, насчитывающего девять кандидатов. После голосования в престижном районе Бастос в столице Яунде президент заметил журналистам: "Ничего не дано наверняка. Посмотрим. Подождем имя победителя".
Военное правительство Буркина-Фасо арестовало сотрудников европейских гуманитарных организаций за "шпионаж"08.10.25, 09:18 • 2753 просмотра
Как говорится в материале Reuters, среди основных оппонентов Бийи – 76-летний бывший правительственный спикер Исса Тчирома, который объединил значительные толпы сторонников и заручился поддержкой части оппозиционных партий и общественных движений.
Он призвал граждан внимательно следить за тем, чтобы результаты голосования были честными и отражали истинную волю избирателей.
43 года камерунцы страдают. Нет работы
Около 8 миллионов граждан зарегистрировались для участия в голосовании. Избиратели массово приходили на участки под усиленной охраной, надеясь на мирный и спокойный процесс. Результаты выборов ожидаются в течение следующих 15 дней.
Марокко охватили протесты "поколения Z", трое погибших при попытке штурма полиции03.10.25, 16:38 • 3497 просмотров