Выборы в Камеруне: старейший президент в мире планирует и дальше править, вплоть до 100 лет – Reuters

$41.510.00
48.210.00
ukenru
Эксклюзив
14:28 • 12145 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12:27 • 12169 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 66614 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 93095 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 50401 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 52020 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 40713 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 30269 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 38150 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 44318 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5.1м/с
60%
746мм
Популярные новости
Россия «заморозила» Фонд национального благосостояния: пенсии граждан РФ под угрозой12 октября, 07:19 • 12996 просмотра
Ибица и Форментера утопают в воде: непогода парализовала движение транспорта на островахPhoto12 октября, 07:41 • 13824 просмотра
Представитель МИД Эстонии предсказывает новый саботаж со стороны РФ и призывает Европу к «сплочению» в отношениях с КНР12 октября, 08:36 • 4024 просмотра
Педофил и бывший фронтмен Lostprophets Иэн Уоткинс погиб в тюрьме после нападения12 октября, 08:59 • 10180 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto11:24 • 12477 просмотра
публикации
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
14:28 • 12154 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 66627 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 93105 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 41699 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 77095 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Абдель Фаттах эль-Сиси
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Израиль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto11:24 • 12554 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 45909 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 50129 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 52017 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 117825 просмотра
Актуальное
Северный поток
Facebook
Financial Times
ATACMS
Бильд

Выборы в Камеруне: старейший президент в мире планирует и дальше править, вплоть до 100 лет – Reuters

Киев • УНН

 • 406 просмотра

В Камеруне проходят выборы, где 92-летний Поль Бийя, старейший руководитель в мире, намерен продолжить свое пребывание у власти. Ожидается, что результаты выборов будут объявлены в течение следующих 15 дней.

Выборы в Камеруне: старейший президент в мире планирует и дальше править, вплоть до 100 лет – Reuters

В Камеруне начались президентские выборы, на которых, как ожидается, 92-летний действующий глава государства Поль Бийя, старейший руководитель в мире, попытается продлить свое пребывание у власти, которое длится уже более четырех десятилетий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Несмотря на активную оппозицию, призывающую к изменениям, Бийя остается фаворитом благодаря прочному контролю над государственным аппаратом и фрагментированности оппозиционного поля, насчитывающего девять кандидатов. После голосования в престижном районе Бастос в столице Яунде президент заметил журналистам: "Ничего не дано наверняка. Посмотрим. Подождем имя победителя".

Военное правительство Буркина-Фасо арестовало сотрудников европейских гуманитарных организаций за "шпионаж"08.10.25, 09:18 • 2753 просмотра

Как говорится в материале Reuters, среди основных оппонентов Бийи – 76-летний бывший правительственный спикер Исса Тчирома, который объединил значительные толпы сторонников и заручился поддержкой части оппозиционных партий и общественных движений. 

Он призвал граждан внимательно следить за тем, чтобы результаты голосования были честными и отражали истинную волю избирателей. 

43 года камерунцы страдают. Нет работы 

– подчеркнул один из избирателей в поддержку Тчиромы.

Около 8 миллионов граждан зарегистрировались для участия в голосовании. Избиратели массово приходили на участки под усиленной охраной, надеясь на мирный и спокойный процесс. Результаты выборов ожидаются в течение следующих 15 дней.

Марокко охватили протесты "поколения Z", трое погибших при попытке штурма полиции03.10.25, 16:38 • 3497 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Марокко