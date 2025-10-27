Бийя переизбран президентом Камеруна: восьмой срок 92-летнего лидера вызвал волну протестов – Reuters

$42.000.10
Эксклюзив
14:25 • 326 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 15059 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 17240 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 23432 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 35614 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 39200 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 35947 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 33995 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27789 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 59253 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
Популярные новости
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 30836 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT
27 октября, 07:25 • 34486 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья
09:22 • 28670 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном
11:25 • 17040 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми
12:28 • 9832 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 7370 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 15053 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 88334 просмотра
25 октября, 09:55 • 109472 просмотра

Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 126037 просмотра
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 10297 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном
11:25 • 17452 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья
09:22 • 29062 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо
27 октября, 00:06 • 54393 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь
25 октября, 11:20 • 76454 просмотра
Бийя переизбран президентом Камеруна: восьмой срок 92-летнего лидера вызвал волну протестов – Reuters

Киев • УНН

 • 1508 просмотра

92-летний президент Камеруна Поль Бийя получил восьмой подряд срок, набрав 53,66% голосов. Его победа вызвала протесты и обвинения оппозиции в нарушениях.

Бийя переизбран президентом Камеруна: восьмой срок 92-летнего лидера вызвал волну протестов – Reuters

92-летний президент Камеруна Поль Бийя получил восьмой подряд срок, набрав 53,66% голосов, согласно официальным результатам выборов. Его победа уже вызвала острую реакцию оппозиции, которая заявляет о массовых нарушениях и собственной победе, а также сообщает о столкновениях с силами безопасности. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

После объявления результатов Конституционным советом ситуация в стране резко обострилась.

Главный оппозиционный кандидат Исса Тчирома Бакари, бывший представитель правительства, сообщил в Facebook, что по его сторонникам в городе Гаруа был открыт огонь. Агентство Reuters отмечает, что в настоящее время эти сообщения не имеют независимого подтверждения, а правительство Камеруна не прокомментировало инцидент.

Военное правительство Буркина-Фасо арестовало сотрудников европейских гуманитарных организаций за "шпионаж"08.10.25, 09:18 • 2851 просмотр

На прошлой неделе в нескольких городах страны произошли столкновения между протестующими и силами безопасности после того, как местные СМИ обнародовали частичные результаты, которые предсказывали победу Бийя. Оппозиция настаивает, что выборы проходили с массовыми нарушениями, а власти обвинения отвергают.

Оппозиция консолидируется, но режим стоит крепко

Исса Тчирома Бакари, ранее входивший в правительство Бийя, в этом году объявил о разрыве с режимом и возглавил широкую коалицию оппозиционных партий и общественных движений. Его кампания собрала значительную поддержку, особенно среди молодежи и жителей северных регионов.

Несмотря на это, влияние Бийя остается мощным: правящая элита, военные структуры и государственные СМИ остаются под его контролем. Поль Бийя

Поль Бийя с женой
Поль Бийя с женой

Официальное объявление результатов под председательством Клемента Атанганы, главы Конституционного совета, лишь подкрепило убеждение критиков, что власти не готовы к реальной политической конкуренции.

Международные наблюдатели призвали к сдержанности, однако риск эскалации насилия остается высоким, особенно на фоне экономических трудностей и напряженности в регионах, стремящихся к большей автономии.

Справка

Поль Бийя, который руководит страной с 1982 года, остается одним из самых долго правящих лидеров в мире. В 2008 году он отменил конституционное ограничение на количество президентских сроков, открыв себе путь к дальнейшим переизбраниям. Новый семилетний мандат может оставить его у власти почти до 100-летнего возраста, превратив Камерун в одну из самых длительных персоналистских систем в современной Африке.

Выборы в Камеруне: старейший президент в мире планирует и дальше править, вплоть до 100 лет – Reuters12.10.25, 19:42 • 11710 просмотров

Степан Гафтко

