Бийя переизбран президентом Камеруна: восьмой срок 92-летнего лидера вызвал волну протестов – Reuters

92-летний президент Камеруна Поль Бийя получил восьмой подряд срок, набрав 53,66% голосов, согласно официальным результатам выборов. Его победа уже вызвала острую реакцию оппозиции, которая заявляет о массовых нарушениях и собственной победе, а также сообщает о столкновениях с силами безопасности. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

После объявления результатов Конституционным советом ситуация в стране резко обострилась.

Главный оппозиционный кандидат Исса Тчирома Бакари, бывший представитель правительства, сообщил в Facebook, что по его сторонникам в городе Гаруа был открыт огонь. Агентство Reuters отмечает, что в настоящее время эти сообщения не имеют независимого подтверждения, а правительство Камеруна не прокомментировало инцидент.

На прошлой неделе в нескольких городах страны произошли столкновения между протестующими и силами безопасности после того, как местные СМИ обнародовали частичные результаты, которые предсказывали победу Бийя. Оппозиция настаивает, что выборы проходили с массовыми нарушениями, а власти обвинения отвергают.

Оппозиция консолидируется, но режим стоит крепко

Исса Тчирома Бакари, ранее входивший в правительство Бийя, в этом году объявил о разрыве с режимом и возглавил широкую коалицию оппозиционных партий и общественных движений. Его кампания собрала значительную поддержку, особенно среди молодежи и жителей северных регионов.

Несмотря на это, влияние Бийя остается мощным: правящая элита, военные структуры и государственные СМИ остаются под его контролем. Поль Бийя

Поль Бийя с женой

Официальное объявление результатов под председательством Клемента Атанганы, главы Конституционного совета, лишь подкрепило убеждение критиков, что власти не готовы к реальной политической конкуренции.

Международные наблюдатели призвали к сдержанности, однако риск эскалации насилия остается высоким, особенно на фоне экономических трудностей и напряженности в регионах, стремящихся к большей автономии.

Справка

Поль Бийя, который руководит страной с 1982 года, остается одним из самых долго правящих лидеров в мире. В 2008 году он отменил конституционное ограничение на количество президентских сроков, открыв себе путь к дальнейшим переизбраниям. Новый семилетний мандат может оставить его у власти почти до 100-летнего возраста, превратив Камерун в одну из самых длительных персоналистских систем в современной Африке.

