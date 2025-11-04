ukenru
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Силы безопасности Камеруна убили 48 мирных жителей во время протестов против результатов выборов - СМИ

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Силы безопасности Камеруна убили 48 мирных жителей в ответ на протесты против переизбрания президента Пола Бийи, старейшего правителя в мире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные источников в ООН, передает УНН.

Детали

Большинство жертв погибли от боевых снарядов, хотя несколько человек умерли от ран, полученных во время избиения дубинками и палками, сообщили два источника в ООН.

Правительство 92-летнего Бийи не предоставило данных о количестве погибших во время протестов, а представитель правительства не ответил на запрос о комментариях во вторник.

Сенатор-республиканец Джим Риш из Айдахо, председатель Комитета Сената США по международным отношениям, во вторник обвинил правительство Бийи в инсценировке "фиктивного" переизбрания, преследовании своих политических оппонентов и незаконном задержании американских граждан, в том числе некоторых из Айдахо.

Он не уточнил, кого именно он имел в виду.

"Камерун не является партнером США и создает экономические и риски безопасности для американского народа. Пришло время пересмотреть эти отношения, прежде чем удар ухудшится", – сказал Риш в эфире X.

Бийя переизбран президентом Камеруна: восьмой срок 92-летнего лидера вызвал волну протестов – Reuters27.10.25, 15:37 • 3326 просмотров

Добавим

На прошлой неделе Бийя был назван победителем выборов с комфортным отрывом, получив 53,66% голосов против 35,19% за лидера оппозиции Иссу Чирому Бакари, бывшего представителя правительства, который ушел в отставку со своей министерской должности в июне.

Чирома объявил себя победителем вскоре после выборов 12 октября, и протесты вспыхнули в разных местах, поскольку предварительные результаты показали, что Бийя, который находится у власти с 1982 года, получит восьмой срок.

Группа гражданского общества под названием "Встаньте за Камерун" заявила на прошлой неделе, что по меньшей мере 23 человека погибли в результате разгона протестующих силами безопасности.

Почти половина смертей, зарегистрированных ООН, произошла в Прибрежном регионе Камеруна, который включает портовый город Дуала, где на прошлой неделе протесты, связанные с выборами, были самыми интенсивными.

Согласно данным ООН, в Дуале также погибли трое жандармов.

В Северном регионе, столицей которого является Гаруа, родной город Чиромы, было зарегистрировано 10 смертей.

Издание добавляет, что на этой неделе протесты значительно утихли. Чирома призвал к трехдневному общенациональному карантину, начиная с понедельника, призывая сторонников приостановить деятельность и оставаться дома, чтобы выразить несогласие с результатами выборов.

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Социальная сеть
Столкновения
Комитет Сената США по международным отношениям
Reuters
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты