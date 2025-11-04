Силы безопасности Камеруна убили 48 мирных жителей во время протестов против результатов выборов - СМИ

Силы безопасности Камеруна убили 48 мирных жителей в ответ на протесты против переизбрания президента Пола Бийи, старейшего правителя в мире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные источников в ООН, передает УНН.

Детали

Большинство жертв погибли от боевых снарядов, хотя несколько человек умерли от ран, полученных во время избиения дубинками и палками, сообщили два источника в ООН.

Правительство 92-летнего Бийи не предоставило данных о количестве погибших во время протестов, а представитель правительства не ответил на запрос о комментариях во вторник.

Сенатор-республиканец Джим Риш из Айдахо, председатель Комитета Сената США по международным отношениям, во вторник обвинил правительство Бийи в инсценировке "фиктивного" переизбрания, преследовании своих политических оппонентов и незаконном задержании американских граждан, в том числе некоторых из Айдахо.

Он не уточнил, кого именно он имел в виду.

"Камерун не является партнером США и создает экономические и риски безопасности для американского народа. Пришло время пересмотреть эти отношения, прежде чем удар ухудшится", – сказал Риш в эфире X.

Добавим

На прошлой неделе Бийя был назван победителем выборов с комфортным отрывом, получив 53,66% голосов против 35,19% за лидера оппозиции Иссу Чирому Бакари, бывшего представителя правительства, который ушел в отставку со своей министерской должности в июне.

Чирома объявил себя победителем вскоре после выборов 12 октября, и протесты вспыхнули в разных местах, поскольку предварительные результаты показали, что Бийя, который находится у власти с 1982 года, получит восьмой срок.

Группа гражданского общества под названием "Встаньте за Камерун" заявила на прошлой неделе, что по меньшей мере 23 человека погибли в результате разгона протестующих силами безопасности.

Почти половина смертей, зарегистрированных ООН, произошла в Прибрежном регионе Камеруна, который включает портовый город Дуала, где на прошлой неделе протесты, связанные с выборами, были самыми интенсивными.

Согласно данным ООН, в Дуале также погибли трое жандармов.

В Северном регионе, столицей которого является Гаруа, родной город Чиромы, было зарегистрировано 10 смертей.

Издание добавляет, что на этой неделе протесты значительно утихли. Чирома призвал к трехдневному общенациональному карантину, начиная с понедельника, призывая сторонников приостановить деятельность и оставаться дома, чтобы выразить несогласие с результатами выборов.