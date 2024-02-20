У ФРН заявили про підготовку пропозиції коаліції щодо озброєння для України: голова комітету із зовнішньої політики закликав чітко згадати Taurus

Голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттген (ХДС) закликав до чіткої заяви про постачання Німеччиною крилатих ракет Taurus у пропозиції коаліційних фракцій щодо далекобійних систем озброєння для України, пише УНН з посиланням на tagesschau.

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Як пише ntv, коаліційні фракції хочуть спільно закликати федеральний уряд у Бундестазі поставити Україні більше зброї - "систем, які досягають далеко за лінією російського фронту".

Зазначається, що у проекті спільної коаліційної пропозиції Taurus, поставкам якого канцлер ФРН Олаф Шольц досі чинив опір, не згадується за назвою. У документі лідерів групи, який є у розпорядженні видання Stern, ідеться про "постачання додатково необхідних систем далекобійної зброї та боєприпасів". Як зазначається, фракції Бундестагу збираються сьогодні.

Зі слів Реттгена, його партія поки що не знає заявки. Але якщо там чітко зазначать, що мають бути поставлені крилаті ракети Taurus, "я за те, щоб погодитися. Але якщо це спантеличує формулювання коаліції, щоб вони могли знайти свій внутрішній мир, то це не проблема для нас", сказав Реттген в ефірі RTL/ntv.

Як повідомляє Stern, пропозиція СДПН, Зелених і ВДП буде винесена на голосування в німецькому парламенті цього тижня.

Довідково

Уряд Олафа Шольца сформований "світлофорною" коаліцією Соціал-демократичної партії Німеччини Шольца зі Союзом 90/Зеленими та Вільною демократичною партією.

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