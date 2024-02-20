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В ФРГ заявили о подготовке предложения коалиции по вооружению для Украины: глава комитета по внешней политике призвал четко упомянуть Taurus

В ФРГ заявили о подготовке предложения коалиции по вооружению для Украины: глава комитета по внешней политике призвал четко упомянуть Taurus

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 10:28  •  14278 просмотра

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Председатель Комитета Бундестага по вопросам внешней политики призвал к четкому заявлению о поставке Taurus Украине в предложении коалиции.

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (ХДС) призвал к четкому заявлению о поставках Германией крылатых ракет Taurus в предложении коалиционных фракций по дальнобойным системам вооружения для Украины, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

Как пишет ntv, коалиционные фракции хотят совместно призвать федеральное правительство в Бундестаге поставить Украине больше оружия - "систем, которые достигают далеко за линией российского фронта".

Отмечается, что в проекте совместного коалиционного предложения Taurus, поставкам которого канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сопротивлялся, не упоминается по названию. В документе лидеров группы, который есть в распоряжении издания Stern, речь идет о "поставке дополнительно необходимых систем дальнобойного оружия и боеприпасов". Как отмечается, фракции Бундестага собираются сегодня.

По словам Реттгена, его партия пока не знает заявки. Но если там четко укажут, что должны быть поставлены крылатые ракеты Taurus, "я за то, чтобы согласиться. Но если это озадачивает формулировку коалиции, чтобы они могли найти свой внутренний мир, то это не проблема для нас", сказал Реттген в эфире RTL/ntv.

Как сообщает Stern, предложение СДПГ, Зеленых и СвДП будет вынесено на голосование в немецком парламенте на этой неделе.

Справочно

Правительство Олафа Шольца сформировано "светофорной" коалицией Социал-демократической партии Германии Шольца с Союзом 90/Зеленых и Свободной демократической партией.

Министр обороны Германии не слышал об идее Великобритании заменить Taurus на ракеты Storm Shadow - BILD25 января 2024, 20:10 • 32165 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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В ФРГ заявили о подготовке предложения коалиции по вооружению для Украины: глава комитета по внешней политике призвал четко упомянуть Taurus

Председатель Комитета Бундестага по вопросам внешней политики призвал к четкому заявлению о поставке Taurus Украине в предложении коалиции.

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