Министр обороны Германии не слышал об идее Великобритании заменить Taurus на ракеты Storm Shadow - BILD

Глава Минобороны Германии Борис Писториус не слышал об идее Британии обменять Taurus на Storm Shadow. Об этом он заявил в интервью изданию BILD, передает УНН.

Я ничего не знаю об этом предложении. Если и идут обсуждения по этому поводу, то не у меня. - сказал Писториус

Детали

Такое заявление немецкий министр обороны сделал комментируя звучащие сейчас в СМИ тезисы о том, что Великобритания намерена купить у Германии ракеты Taurus, а взамен поставить Украине больше Storm Shadow.

По его оценке, Taurus значительно превосходят Storm Shadow. И если бы такие обсуждения были с канцелярией, им пришлось бы определить, жизнеспособно это предложение или нет.

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В целом он довольно скептически отнесся к идее возможного обмена в таком формате. Он также отверг идею о том, что якобы угрозы российского диктатора Владимира Путина были причиной отказа Украине в ракетах Taurus.

Я ничего не знаю об угрозах со стороны Путина. Честно говоря, они бы меня не слишком напугали, потому что он постоянно угрожает. - сказал Писториус.

Он отметил, что Россия - это диктатура, которая сейчас перешла на военную экономику. Писториус подчеркнул, что Германию не интересует сотрудничество с агрессором.

"Ни то, ни другое не нужно нам в Германии. Мы не можем сказать промышленности: 'Делайте, что хотите, но нам надо заключать контракты'"", - пояснил министр.

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