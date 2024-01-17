Германия передаст в 2024 году Украине системы ПВО - посол

В этом году из Германии будут поставлены Украине системы ПВО. Также и в дальнейшем будет предоставляться, в частности тяжелая техника, артиллерия и артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в совместном видеообращении с послом Украины в Германии Алексеем Макеевым по случаю 32-й годовщины дипломатических отношений, передает корреспондент УНН.

В 2024 году будут поставлены дальнейшие системы ПВО из Германии. Кроме того, Германия и в дальнейшем будет поставлять тяжелую технику, артиллерию, артиллерийские боеприпасы, инженерную технику и закрывать многие другие потребности ВСУ - сказал Йегер.

Макеев сообщил, что немецкие оборонные предприятия уже строят свои заводы в Украине.

"Тем временем немецкие оборонные предприятия уже строят свои заводы в Украине. Самая первая цель - ремонтировать технику ближе к линии фронта, а не за рубежом", - сказал Макеев.

Также он сообщил, что Бундесвер и в дальнейшем будет обучать украинских солдат, а Берлин все активнее будет выступать за то, чтобы Европа предоставляла Украине военную помощь.

Кроме того, Егер отметил, что Германия уже давно перешла к восстановлению Украины.

"В июне в Берлине состоится традиционная ежегодная конференция по восстановлению Украины. Съедутся президенты и премьер-министры, чиновники и дипломаты, представители не правительственного сектора и эксперты, а самое главное крупный бизнес, предприниматели", - отметил Макеев.

Егер добавил, что прежде всего предпринимателей ждут здесь в Киеве как минимум после конференции. Украинские реформы могли бы пробудить их интерес.

Дополнение

Германия предоставит Украине военной помощи на более чем 7 миллиардов евро.