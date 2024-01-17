Германия передаст в 2024 году Украине системы ПВО - посол

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
  •  42970 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
  •  84358 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
  •  101711 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  133344 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  161744 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  142230 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  135524 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  131270 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  145090 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  152006 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
germaniya-peredast-v-2024-godu-ukraine-sistemi-pvo-posol

Германия передаст в 2024 году Украине системы ПВО - посол

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 12:01  •  18311 просмотра

Read in English

Германия будет поставлять Украине системы противовоздушной обороны, тяжелую технику и артиллерию в 2024 году, сообщил посол Германии в Украине.

В этом году из Германии будут поставлены Украине системы ПВО. Также и в дальнейшем будет предоставляться, в частности тяжелая техника, артиллерия и артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в совместном видеообращении с послом Украины в Германии Алексеем Макеевым по случаю 32-й годовщины дипломатических отношений, передает корреспондент УНН.

В 2024 году будут поставлены дальнейшие системы ПВО из Германии. Кроме того, Германия и в дальнейшем будет поставлять тяжелую технику, артиллерию, артиллерийские боеприпасы, инженерную технику и закрывать многие другие потребности ВСУ

- сказал Йегер.

Макеев сообщил, что немецкие оборонные предприятия уже строят свои заводы в Украине.

"Тем временем немецкие оборонные предприятия уже строят свои заводы в Украине. Самая первая цель - ремонтировать технику ближе к линии фронта, а не за рубежом", - сказал Макеев.

Также он сообщил, что Бундесвер и в дальнейшем будет обучать украинских солдат, а Берлин все активнее будет выступать за то, чтобы Европа предоставляла Украине военную помощь.  

Кроме того, Егер отметил, что Германия уже давно перешла к восстановлению Украины.

"В июне в Берлине состоится традиционная ежегодная конференция по восстановлению Украины. Съедутся президенты и премьер-министры, чиновники и дипломаты, представители не правительственного сектора и эксперты, а самое главное крупный бизнес, предприниматели", - отметил Макеев.

Егер добавил, что прежде всего предпринимателей ждут здесь в Киеве как минимум после конференции. Украинские реформы могли бы пробудить их интерес.

Дополнение

Германия предоставит Украине военной помощи на более чем 7 миллиардов евро.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Німеччина передасть у 2024 році Україні системи ППО – посол
Ambassador: Germany will transfer air defense systems to Ukraine in 2024
Новости по теме

Германия передаст в 2024 году Украине системы ПВО - посол

Германия будет поставлять Украине системы противовоздушной обороны, тяжелую технику и артиллерию в 2024 году, сообщил посол Германии в Украине.

Война •   •  18311 просмотра
Германия передаст в 2024 году Украине системы ПВО - посол

Поддержка Еврокомиссии решение начать скрининг украинского законодательства - важный этап на пути Украины в ЕС - Шмыгаль

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Европейская комиссия поддержала решение начать скрининг украинского законодательства, что является значительным шагом на пути к членству в ЕС.

Политика •   •  14185 просмотра
Поддержка Еврокомиссии решение начать скрининг украинского законодательства - важный этап на пути Украины в ЕС - Шмыгаль

Украина имеет достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива для прохождения зимы - министр

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что страна имеет достаточные запасы энергоресурсов, чтобы пережить зиму.

Политика •   •  13565 просмотра
Украина имеет достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива для прохождения зимы - министр

Турецкие банки массово отказываются от сотрудничества с российскими компаниями - росСМИ

Турецкие банки прекращают сотрудничество с российскими партнерами после указа США о санкциях за сотрудничество с россией.

Новости Мира •   •  12851 просмотра
Турецкие банки массово отказываются от сотрудничества с российскими компаниями - росСМИ

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

По мнению Валерия Клочко, руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", украинская судебная система переживает кризис из-за неэффективной реформы, а также из-за проблем с прозрачностью отбора судей.

Общество •   •  42970 просмотра
Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Захватчики просят увеличить контингент росгвардии на оккупированных территориях - Андрей Юсов

российские оккупанты просят больше российских гвардейцев для контроля над местным населением на оккупированных украинских территориях. Несмотря на наличие более 35 000 гвардейцев и спецназовцев, их контроль остается неудовлетворительным.

Война •   •  16386 просмотра
Захватчики просят увеличить контингент росгвардии на оккупированных территориях - Андрей Юсов

20 млрд евро для Венгрии не разморозят до выполнения условий - фон дер Ляйен

ЕС заморозил 20 миллиардов евро средств, предназначенных для Венгрии, и для разблокирования этих средств Будапешт должен выполнить определенные условия.

Новости Мира •   •  14328 просмотра
20 млрд евро для Венгрии не разморозят до выполнения условий - фон дер Ляйен

В оккупированном Мариуполе возможно развитие эпидемии из-за низкой подготовки медучреждений - Мариупольский городской совет

Медицинские учреждения в оккупированном Мариуполе плохо подготовлены к всплеску вирусных инфекций, что потенциально может привести к эпидемии. Точная природа вируса остается неподтвержденной.

Война •   •  17245 просмотра
В оккупированном Мариуполе возможно развитие эпидемии из-за низкой подготовки медучреждений - Мариупольский городской совет

Кириллу Кернесу пришлось помочь ВСУ, чтобы получить номер отца

Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, выкупил с аукциона мобильный номер своего покойного отца, согласившись помочь ВСУ.

Криминал и ЧП •   •  14449 просмотра
Кириллу Кернесу пришлось помочь ВСУ, чтобы получить номер отца

Европа лидирует по количеству курильщиков среди молодежи и женщин - ВОЗ

Согласно докладу ВОЗ, уровень курения во всем мире снижается: сегодня табак употребляет каждый пятый взрослый, тогда как в 2000 году этот показатель составлял один из трех. Однако в Европе сейчас самый высокий в мире показатель курильщиков среди женщин и подростков.

Здоровье •   •  14676 просмотра
Европа лидирует по количеству курильщиков среди молодежи и женщин - ВОЗ