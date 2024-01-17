Німеччина передасть у 2024 році Україні системи ППО – посол
Київ • УНН
Німеччина постачатиме Україні системи протиповітряної оборони, важку техніку та артилерію у 2024 році, повідомив посол Німеччини в Україні.
У цьому році з Німеччини будуть поставлені Україні системи ППО. Також й надалі надаватиметься, зокрема важка техніка, артилерія та артилерійські боєприпаси. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у спільному відеозверненні з послом України в Німеччині Олексієм Макеєвим з нагоди 32-ї річниці дипломатичних відносин, передає кореспондент УНН.
У 2024 році будуть поставлені подальші системи ППО з Німеччини. Окрім того, Німеччина й надалі поставлятиме важку техніку, артилерію, артилерійські боєприпаси, інженерну техніку та закриватиме багато інших потреб ЗСУ
Макеєв повідомив, що німецькі оборонні підприємства вже будують свої заводи в Україні.
"Тим часом німецькі оборонні підприємства вже будують свої заводи в Україні. Найперша мета – ремонтувати техніку ближче до лінії фронту, а не за кордоном", - сказав Макеєв.
Також він повідомив, що Бундесвер й надалі навчатиме українських солдатів, а Берлін все активніше виступатиме за те, щоб Європа надавала Україні військову допомогу.
Окрім того, Єгер зазначив, що Німеччина вже давно перейшла до відбудови України.
"У червні у Берліні відбудеться традиційна щорічна конференція з відбудови України. З'їдуться президенти та прем'єр-міністри, урядовці та дипломати, представники не урядового сектору та експерти, а найголовніше великий бізнес, підприємці", - зазначив Макеєв.
Єгер додав, що насамперед на підприємців чекають тут в Києві щонайменше після конференції. Українські реформи могли б пробудити їхній інтерес.
Доповнення
Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро.