Німеччина передасть у 2024 році Україні системи ППО – посол

ukenru
29 березня, 17:57 • 103896 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 122135 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120963 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159356 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135323 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130850 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143272 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145625 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387867 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172433 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

29 березня, 21:27 • 10670 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 16445 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 13429 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 22253 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 20857 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236810 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387868 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442536 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450830 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 122139 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131731 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125857 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100074 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108731 перегляди
Актуальне
Німеччина передасть у 2024 році Україні системи ППО – посол

Німеччина передасть у 2024 році Україні системи ППО – посол

Київ • УНН

 • 58255 перегляди

Німеччина постачатиме Україні системи протиповітряної оборони, важку техніку та артилерію у 2024 році, повідомив посол Німеччини в Україні.

У цьому році з Німеччини будуть поставлені Україні системи ППО. Також й надалі надаватиметься, зокрема важка техніка, артилерія та артилерійські боєприпаси. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у спільному відеозверненні з послом України в Німеччині Олексієм Макеєвим з нагоди 32-ї річниці дипломатичних відносин, передає кореспондент УНН.

У 2024 році будуть поставлені подальші системи ППО з Німеччини. Окрім того, Німеччина й надалі поставлятиме важку техніку, артилерію, артилерійські боєприпаси, інженерну техніку та закриватиме багато інших потреб ЗСУ

- сказав Єгер.

Макеєв повідомив, що німецькі оборонні підприємства вже будують свої заводи в Україні.

"Тим часом німецькі оборонні підприємства вже будують свої заводи в Україні. Найперша мета – ремонтувати техніку ближче до лінії фронту, а не за кордоном", - сказав Макеєв.

Також він повідомив, що Бундесвер й надалі навчатиме українських солдатів, а Берлін все активніше виступатиме за те, щоб Європа надавала Україні військову допомогу.  

Окрім того, Єгер зазначив, що Німеччина вже давно перейшла до відбудови України.

"У червні у Берліні відбудеться традиційна щорічна конференція з відбудови України. З'їдуться президенти та прем'єр-міністри, урядовці та дипломати, представники не урядового сектору та експерти, а найголовніше великий бізнес, підприємці", - зазначив Макеєв.

Єгер додав, що насамперед на підприємців чекають тут в Києві щонайменше після конференції. Українські реформи могли б пробудити їхній інтерес.

Доповнення

Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83