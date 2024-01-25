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Міністр оборони Німеччини не чув про ідею Великої Британії замінити Taurus на ракети Storm Shadow – BILD

Міністр оборони Німеччини не чув про ідею Великої Британії замінити Taurus на ракети Storm Shadow – BILD

Київ • УНН

 • 32818 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив інформацію про запропонований обмін німецьких ракет Taurus на британські ракети Storm Shadow. Він відкинув заяви про те, що погрози з боку Путіна вплинули на рішення про постачання ракет в Україну.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус  не чув про ідею Британії обміняти Taurus на Storm Shadow. Про це він заявив в інтерв’ю виданню BILD, передає УНН.

Я нічого не знаю про цю пропозицію. Якщо й йдуть обговорення з цього приводу, то не в мене. 

— сказав Пісторіус

Деталі

Таку заяву німецький міністр оборони зробив коментуючи тези, що нині лунають у ЗМІ, про те, що Великобританія має намір купити у Німеччини ракети Taurus, а натомість поставити Україні більше Storm Shadow.

За його оцінкою, Taurus значно перевершують Storm Shadow. І якби такі обговорення були з канцелярією, їм довелося б визначити, життєздатна ця пропозиція чи ні.

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Загалом він досить скептично поставився до ідеї можливого обміну в такому форматі. Він також відкинув ідею про те, що нібито погрози російського диктатора Володимира путіна були причиною відмови Україні у ракетах Taurus.

Я нічого не знаю про погрози з боку Путіна. Чесно кажучи, вони б мене не надто налякали, бо він постійно погрожує. 

 – сказав Пісторіус.

Він зазначив, що росія – це диктатура, яка нині перейшла на військову економіку. Пісторіус наголосив, що Німеччину не цікавить співпраця з агресором.

"Ні те, ні інше не потрібне нам у Німеччині. Ми не можемо сказати промисловості: 'Робіть, що хочете, але нам треба укладати контракти'"", – пояснив міністр.

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Тетяна Салганік

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