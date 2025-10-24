Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про визнання росії спонсором тероризму
Київ • УНН
Комітет із закордонних справ США одностайно підтримав законопроект про визнання Росії державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей. Це вже третя спроба сенатора Ґрема ухвалити таке рішення, яке матиме руйнівні наслідки для російської економіки.
Комітет із закордонних справ Сполучених Штатів Америки підтримав законопроект сенатора Ліндсі Ґрема про визнання Росії державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей. Законопроект ще мають розглянути Палата представників і Сенат, а потім затвердити президент. Це вже третя спроба Ґрема ухвалити таке рішення. Про це інформує DW, передає УНН.
Деталі
Комітет із закордонних справ одностайно підтримав законопроект республіканського сенатора Ліндсі Ґрема про визнання росії державою-спонсором тероризму.
У законопроекті зазначено, що росія буде визнана спонсором тероризму, якщо не поверне викрадених українських дітей
Ґрем заявив, що такий статус мав би "руйнівні наслідки для російської економіки".
За інформацією DW, наразі цей статус мають чотири країни: Куба, Іран, Сирія та Північна Корея.
Законопроект ще має розглянути Палата представників і Сенат, а потім затвердити президент США
Це вже третя спроба сенаторів США на чолі з Ґремом домогтися ухвалення такого рішення. Подібні законопроекти вони подавали на розгляд у вересні 2022 та червні 2024 року.
Нагадаємо
У вересні 2025 року у Конгресі США було зареєстровано законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму, якщо вона не поверне незаконно вивезених українських дітей. Ініціаторами документа стали сенатори Ліндсі Ґрем, Річард Блументаль, Емі Клобучар та Кеті Бріт.
Президент ПА ОБСЄ призначив Каріну Едебрінк спецпредставницею з питань викрадення та депортації українських дітей14.10.25, 19:26 • 4897 переглядiв