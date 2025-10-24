Комитет Сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма
Киев • УНН
Комитет по иностранным делам Сената США единогласно поддержал законопроект о признании России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей. Это уже третья попытка сенатора Грэма принять такое решение, которое будет иметь разрушительные последствия для российской экономики.
Комитет по иностранным делам Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект сенатора Линдси Грэма о признании России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей. Законопроект еще должны рассмотреть Палата представителей и Сенат, а затем утвердить президент. Это уже третья попытка Грэма принять такое решение. Об этом информирует DW, передает УНН.
Подробности
Комитет по иностранным делам единогласно поддержал законопроект республиканского сенатора Линдси Грэма о признании России государством-спонсором терроризма.
В законопроекте указано, что Россия будет признана спонсором терроризма, если не вернет похищенных украинских детей
Грэм заявил, что такой статус будет иметь "разрушительные последствия для российской экономики".
По информации DW, сейчас этот статус имеют четыре страны: Куба, Иран, Сирия и Северная Корея.
Законопроект еще должен рассмотреть Палата представителей и Сенат, а затем утвердить президент США
Это уже третья попытка сенаторов США во главе с Грэмом добиться принятия такого решения. Подобные законопроекты они подавали на рассмотрение в сентябре 2022 и июне 2024 года.
Напомним
В сентябре 2025 года в Конгрессе США был зарегистрирован законопроект о признании России государством-спонсором терроризма, если она не вернет незаконно вывезенных украинских детей. Инициаторами документа стали сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блументаль, Эми Клобучар и Кэти Бритт.
