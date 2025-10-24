$41.760.01
Киев • УНН

 • 136 просмотра

Комитет по иностранным делам Сената США единогласно поддержал законопроект о признании России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей. Это уже третья попытка сенатора Грэма принять такое решение, которое будет иметь разрушительные последствия для российской экономики.

Комитет Сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма

Комитет по иностранным делам Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект сенатора Линдси Грэма о признании России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей. Законопроект еще должны рассмотреть Палата представителей и Сенат, а затем утвердить президент. Это уже третья попытка Грэма принять такое решение. Об этом информирует DW, передает УНН.

Подробности

Комитет по иностранным делам единогласно поддержал законопроект республиканского сенатора Линдси Грэма о признании России государством-спонсором терроризма.

В законопроекте указано, что Россия будет признана спонсором терроризма, если не вернет похищенных украинских детей 

- пишет DW.

Грэм заявил, что такой статус будет иметь "разрушительные последствия для российской экономики".

По информации DW, сейчас этот статус имеют четыре страны: Куба, Иран, Сирия и Северная Корея.

Законопроект еще должен рассмотреть Палата представителей и Сенат, а затем утвердить президент США

- говорится в сообщении.

Это уже третья попытка сенаторов США во главе с Грэмом добиться принятия такого решения. Подобные законопроекты они подавали на рассмотрение в сентябре 2022 и июне 2024 года.

Напомним

В сентябре 2025 года в Конгрессе США был зарегистрирован законопроект о признании России государством-спонсором терроризма, если она не вернет незаконно вывезенных украинских детей. Инициаторами документа стали сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блументаль, Эми Клобучар и Кэти Бритт.

Вита Зеленецкая

