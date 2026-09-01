Politico: міністр фінансів США передав російському міністру, що війна має закінчитися

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив російському міністру фінансів антону сілуанову на переговорах в американському Ешвіллі на полях зустрічі G20, що війна має закінчитися. Про це Politico повідомила заступник міністра фінансів США у міжнародних справах Ерін Браун, пише УНН.

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"Міністр фінансів Бессент провів продуктивну зустріч з міністром фінансів Росії", – сказала Браун. Бессент "передав йому, що війна має закінчитися, і ми хочемо бачити мирний результат", – сказала вона.

Офіційна особа міністерства повідомила, що вони обговорили "план Трампа щодо миру та економічного зростання".

Бессент обговорив "мирний план" Трампа з міністром фінансів рф - ЗМІ

Рішення адміністрації Трампа повернути росію до складу на зустрічі представників провідних світових економік тим часом, як пише видання викликає нову напруженість з європейськими союзниками, які хочуть продовжувати ізолювати москву через її війну в Україні.

сілуанов був присутній у понеділок у перший день переговорів G20, організованих США. Саме на полях зустрічі міністр фінансів Скотт Бессент і провів особисту зустріч із сілуановим.

Однак у понеділок європейські чиновники в Ешвіллі виступили проти участі сілуанова, а рішення включити російського чиновника до зустрічі викликало збурення під час планування групового фото учасників.

Браун сказала, що рішення про включення росії було ухвалено Білим домом. "Ми дотримуємося протоколу Білого дому", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів у понеділок щодо включення росії до цієї зустрічі, Трамп захистив це рішення. "Нам подобається ладнати з усіма", - сказав Трамп журналістам. "Одна з причин мого успіху – це те, що я ладнаю з усіма", - додав він.

Під час зустрічі з сілуановим Бессент "чітко дав зрозуміти, що США не надаватимуть економічної допомоги росії, доки не закінчиться війна в Україні", повідомляє джерело, знайоме з перебігом зустрічі. Коли міністр фінансів росії "спробував обговорити сфери інтересів, щодо яких слід вжити заходів, міністр Бессент рішуче перебив його та сказав, що нічого не можливо, поки не закінчиться війна", сказало джерело.

Включення росії стало різкою зміною у порівнянні з тим, як США справлялися з такими зібраннями після вторгнення росії в Україну у 2022 році. За часів адміністрації Байдена американські чиновники приєдналися до європейських колег, публічно протестуючи проти участі москви в міжнародних економічних форумах. Тодішній міністр фінансів Джанет Єллен була серед західних чиновників, які вийшли із зустрічі G20 у 2022 році, коли почав говорити російський чиновник.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив журналістам, що він чітко дав зрозуміти, "що не позуватиме для групового фото з російським міністром фінансів", зазначивши, що таких фото не було в останні роки.

Клінгбайль сказав, що він узгодив свою позицію з іншими європейськими чиновниками.

"Єдиний підхід європейців зрештою означав, що групове фото відбулося без російського міністра фінансів та без російської делегації", – сказав він.

Речник Міністерства фінансів США відмовився коментувати скандал навколо фотографії. У понеділок увечері Міністерство фінансів країни опублікувало фотографію, на якій російського чиновника не було.

Під час переговорів в Ешвіллі, за словами Клінгбайля, він скористався нагодою, щоб "прямо сказати міністру фінансів росії", що російський уряд повинен припинити війну проти України.

Сенатор США Джин Шахін, провідний демократ у комітеті Сенату з міжнародних відносин, різко розкритикувала рішення адміністрації включити росію.

"Адміністрація Трампа повинна тиснути на путіна та його поплічників, а не пропонувати їм платформу", – заявила Шахін. Вона також закликала Палату представників розглянути новий пакет санкцій проти росії, який переважною більшістю голосів ухвалив Сенат на початку цього місяця.

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