Politico: міністр фінансів США передав російському міністру, що війна має закінчитися

$44.520.0351.640.24
ukenru
08:19 • 1112 перегляди
До 70% шкіл з навчанням за партами, укриття є у 82%, у дитсадочках у 83% - як стартує навчальний рік
06:19 • 5584 перегляди
810 штрафів виписали за день роботи "Фантомів" у Києві та області
04:51 • 12460 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя 8 людей, серед 5 постраждалих – 3 дітейPhoto
04:39 • 12310 перегляди
рф атакувала "Шахедами" пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією – його роботу призупинили
04:32 • 10967 перегляди
росія вдарила балістикою по залізничному депо в Києві – загинули 6 працівників Укрзалізниці
03:48 • 10766 перегляди
У Непалі після повені в одному будинку знайшли 24 тіла, серед загиблих дитина
1 вересня, 00:56 • 13358 перегляди
Моді під час зустрічі закликав путіна припинити війну проти України "заради людства"
31 серпня, 23:55 • 12115 перегляди
У Мінфіні рф "забули" про Україну, розповідаючи про зустріч G20, хоча США заявили про обговорення плану Трампа
31 серпня, 23:41 • 11940 перегляди
путін прагне "стерти Київ" і нарощує наступальний потенціал росії – The Telegraph
31 серпня, 23:30 • 10907 перегляди
росія атакує Київ балістикою та крилатими ракетами, серед постраждалих є дітиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+26°
3.2м/с
39%
749мм
Популярнi новини
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 12720 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 11429 перегляди
рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 3 людини загинули, серед постраждалих дитина - ОВА1 вересня, 01:03 • 14292 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 11317 перегляди
День знань — старт нового навчального рокуPhoto05:00 • 11695 перегляди
Публікації
День знань — старт нового навчального рокуPhoto05:00 • 11746 перегляди
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів31 серпня, 18:14 • 21590 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали31 серпня, 12:48 • 37073 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 40408 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
31 серпня, 09:11 • 38456 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Джанет Єллен
Джон Реткліфф (політик)
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Іран
Реклама
УНН Lite
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 11360 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 11474 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 12766 перегляди
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 35153 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 35071 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400
Золото

Politico: міністр фінансів США передав російському міністру, що війна має закінчитися

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

На полях G20 Скотт Бессент закликав Антона Сілуанова завершити війну. Європейські чиновники відмовилися фотографуватися з російською делегацією.

Politico: міністр фінансів США передав російському міністру, що війна має закінчитися

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив російському міністру фінансів антону сілуанову на переговорах в американському Ешвіллі на полях зустрічі G20, що війна має закінчитися. Про це Politico повідомила заступник міністра фінансів США у міжнародних справах Ерін Браун, пише УНН.

Деталі

"Міністр фінансів Бессент провів продуктивну зустріч з міністром фінансів Росії", – сказала Браун. Бессент "передав йому, що війна має закінчитися, і ми хочемо бачити мирний результат", – сказала вона.

Офіційна особа міністерства повідомила, що вони обговорили "план Трампа щодо миру та економічного зростання".

Бессент обговорив "мирний план" Трампа з міністром фінансів рф - ЗМІ31.08.26, 19:14 • 4036 переглядiв

Рішення адміністрації Трампа повернути росію до складу на зустрічі представників провідних світових економік тим часом, як пише видання викликає нову напруженість з європейськими союзниками, які хочуть продовжувати ізолювати москву через її війну в Україні.

сілуанов був присутній у понеділок у перший день переговорів G20, організованих США. Саме на полях зустрічі міністр фінансів Скотт Бессент і провів особисту зустріч із сілуановим.

Однак у понеділок європейські чиновники в Ешвіллі виступили проти участі сілуанова, а рішення включити російського чиновника до зустрічі викликало збурення під час планування групового фото учасників.

Браун сказала, що рішення про включення росії було ухвалено Білим домом. "Ми дотримуємося протоколу Білого дому", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів у понеділок щодо включення росії до цієї зустрічі, Трамп захистив це рішення. "Нам подобається ладнати з усіма", - сказав Трамп журналістам. "Одна з причин мого успіху – це те, що я ладнаю з усіма", - додав він.

Під час зустрічі з сілуановим Бессент "чітко дав зрозуміти, що США не надаватимуть економічної допомоги росії, доки не закінчиться війна в Україні", повідомляє джерело, знайоме з перебігом зустрічі. Коли міністр фінансів росії "спробував обговорити сфери інтересів, щодо яких слід вжити заходів, міністр Бессент рішуче перебив його та сказав, що нічого не можливо, поки не закінчиться війна", сказало джерело.

Включення росії стало різкою зміною у порівнянні з тим, як США справлялися з такими зібраннями після вторгнення росії в Україну у 2022 році. За часів адміністрації Байдена американські чиновники приєдналися до європейських колег, публічно протестуючи проти участі москви в міжнародних економічних форумах. Тодішній міністр фінансів Джанет Єллен була серед західних чиновників, які вийшли із зустрічі G20 у 2022 році, коли почав говорити російський чиновник.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив журналістам, що він чітко дав зрозуміти, "що не позуватиме для групового фото з російським міністром фінансів", зазначивши, що таких фото не було в останні роки.

Клінгбайль сказав, що він узгодив свою позицію з іншими європейськими чиновниками.

"Єдиний підхід європейців зрештою означав, що групове фото відбулося без російського міністра фінансів та без російської делегації", – сказав він.

Речник Міністерства фінансів США відмовився коментувати скандал навколо фотографії. У понеділок увечері Міністерство фінансів країни опублікувало фотографію, на якій російського чиновника не було.

Під час переговорів в Ешвіллі, за словами Клінгбайля, він скористався нагодою, щоб "прямо сказати міністру фінансів росії", що російський уряд повинен припинити війну проти України.

Сенатор США Джин Шахін, провідний демократ у комітеті Сенату з міжнародних відносин, різко розкритикувала рішення адміністрації включити росію.

"Адміністрація Трампа повинна тиснути на путіна та його поплічників, а не пропонувати їм платформу", – заявила Шахін. Вона також закликала Палату представників розглянути новий пакет санкцій проти росії, який переважною більшістю голосів ухвалив Сенат на початку цього місяця.

Палата представників США вагається з пакетом санкцій Грема щодо росії - ЗМІ31.08.26, 22:52 • 5938 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Скотт Бессент
Комітет Сенату США у закордонних справах
Білий дім
Дональд Трамп
Джанет Єллен
Німеччина
Україна