Politico: министр финансов США передал российскому министру, что война должна закончиться

Министр финансов США Скотт Бессент заявил российскому министру финансов Антону Силуанову на переговорах в американском Эшвилле на полях встречи G20, что война должна закончиться. Об этом Politico сообщила заместитель министра финансов США по международным делам Эрин Браун, пишет УНН.

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"Министр финансов Бессент провел продуктивную встречу с министром финансов России", — сказала Браун. Бессент "передал ему, что война должна закончиться, и мы хотим видеть мирный результат", — сказала она.

Официальное лицо министерства сообщило, что они обсудили "план Трампа по установлению мира и экономическому росту".

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Решение администрации Трампа вернуть Россию в состав участников встречи представителей ведущих мировых экономик тем временем, как пишет издание, вызывает новую напряженность с европейскими союзниками, которые хотят продолжать изолировать Москву из-за ее войны в Украине.

Силуанов присутствовал в понедельник в первый день переговоров G20, организованных США. Именно на полях встречи министр финансов Скотт Бессент и провел личную встречу с Силуановым.

Однако в понедельник европейские чиновники в Эшвилле выступили против участия Силуанова, а решение включить российского чиновника во встречу вызвало возмущение во время планирования групповой фотографии участников.

Браун сказала, что решение о включении России было принято Белым домом. "Мы соблюдаем протокол Белого дома", — сказала она.

Отвечая на вопросы журналистов в понедельник относительно включения России в эту встречу, Трамп защитил это решение. "Нам нравится ладить со всеми", — сказал Трамп журналистам. "Одна из причин моего успеха — это то, что я лажу со всеми", — добавил он.

Во время встречи с Силуановым Бессент "ясно дал понять, что США не будут оказывать экономическую помощь России, пока не закончится война в Украине", сообщает источник, знакомый с ходом встречи. Когда министр финансов России "попытался обсудить сферы интересов, в отношении которых следует принять меры, министр Бессент решительно перебил его и сказал, что ничего невозможно, пока не закончится война", сказал источник.

Включение России стало резким изменением по сравнению с тем, как США проводили такие собрания после вторжения России в Украину в 2022 году. При администрации Байдена американские чиновники присоединились к европейским коллегам, публично протестуя против участия Москвы в международных экономических форумах. Тогдашний министр финансов Джанет Йеллен была среди западных чиновников, которые вышли со встречи G20 в 2022 году, когда начал выступать российский чиновник.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил журналистам, что он четко дал понять, "что не будет позировать для групповой фотографии с российским министром финансов", отметив, что таких фотографий не было в последние годы.

Клингбайль сказал, что согласовал свою позицию с другими европейскими чиновниками.

"Единый подход европейцев в конечном счете означал, что групповая фотография состоялась без российского министра финансов и без российской делегации", — сказал он.

Представитель Министерства финансов США отказался комментировать скандал вокруг фотографии. В понедельник вечером Министерство финансов страны опубликовало фотографию, на которой российского чиновника не было.

Во время переговоров в Эшвилле, по словам Клингбайля, он воспользовался возможностью, чтобы "прямо сказать министру финансов России", что российское правительство должно прекратить войну против Украины.

Сенатор США Джин Шахин, ведущий демократ в комитете Сената по международным отношениям, резко раскритиковала решение администрации включить Россию.

"Администрация Трампа должна давить на Путина и его приспешников, а не предоставлять им площадку", — заявила Шахин. Она также призвала Палату представителей рассмотреть новый пакет санкций против России, который подавляющим большинством голосов одобрил Сенат в начале этого месяца.

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