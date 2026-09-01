Politico: министр финансов США передал российскому министру, что война должна закончиться

$44.520.0351.640.24
ukenru
06:19 • 3990 просмотра
810 штрафов выписали за день работы "Фантомов" в Киеве и области
04:51 • 11811 просмотра
Ночная атака на Киев унесла жизни 8 человек, среди 5 пострадавших — 3 детейPhoto
04:39 • 11738 просмотра
рф атаковала «Шахедами» пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией — его работу приостановили
04:32 • 10419 просмотра
Россия нанесла баллистический удар по железнодорожному депо в Киеве — погибли 6 работников «Укрзалізниці»
03:48 • 10390 просмотра
В Непале после наводнения в одном доме обнаружили 24 тела, среди погибших — ребёнок
1 сентября, 00:56 • 13122 просмотра
Моди во время встречи призвал Путина прекратить войну против Украины «ради человечества»
31 августа, 23:55 • 11966 просмотра
В Минфине рф «забыли» об Украине, рассказывая о встрече G20, хотя США заявили об обсуждении плана Трампа
31 августа, 23:41 • 11837 просмотра
путин стремится "стереть Киев" и наращивает наступательный потенциал России — The Telegraph
31 августа, 23:30 • 10848 просмотра
Россия атакует Киев баллистическими и крылатыми ракетами, среди пострадавших есть детиVideo
31 августа, 21:06 • 11879 просмотра
В Кремле назвали «информационными утками» сообщения о предложении встречи Трампа, Зеленского и Путина
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2.8м/с
43%
747мм
Популярные новости
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 11991 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 10703 просмотра
РФ массированно атаковала Киевскую область ракетами и дронами — 3 человека погибли, среди пострадавших ребёнок — ОВА1 сентября, 01:03 • 13744 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 10549 просмотра
День знаний — начало нового учебного годаPhoto05:00 • 10739 просмотра
публикации
День знаний — начало нового учебного годаPhoto05:00 • 10941 просмотра
После тревоги или обстрелов не стоит начинать утро в школе с контрольной — в МОН подготовили рекомендации для педагогов31 августа, 18:14 • 21083 просмотра
Новолуние в сентябре: когда наступит новолуние, приметы и популярные ритуалы31 августа, 12:48 • 36688 просмотра
Реабилитация и поддержка ребёнка в первые годы жизни: какие услуги можно получить бесплатноPhoto31 августа, 12:27 • 40020 просмотра
Пять человек обратились в Минздрав с жалобами на частную клинику Odrex
Эксклюзив
31 августа, 09:11 • 38078 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Хавьер Милей
Скотт Бессент
Джанет Йеллен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 10709 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 10860 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 12141 просмотра
Долли Партон похоронили рядом с мужем на частной церемонии в Нэшвилле31 августа, 00:06 • 34945 просмотра
Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в КалифорнииPhoto30 августа, 22:06 • 34868 просмотра
Актуальное
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Золото

Politico: министр финансов США передал российскому министру, что война должна закончиться

Киев • УНН

 • 774 просмотра

На полях G20 Скотт Бессент призвал Антона Силуанова завершить войну. Европейские чиновники отказались фотографироваться с российской делегацией.

Politico: министр финансов США передал российскому министру, что война должна закончиться

Министр финансов США Скотт Бессент заявил российскому министру финансов Антону Силуанову на переговорах в американском Эшвилле на полях встречи G20, что война должна закончиться. Об этом Politico сообщила заместитель министра финансов США по международным делам Эрин Браун, пишет УНН.

Детали

"Министр финансов Бессент провел продуктивную встречу с министром финансов России", — сказала Браун. Бессент "передал ему, что война должна закончиться, и мы хотим видеть мирный результат", — сказала она.

Официальное лицо министерства сообщило, что они обсудили "план Трампа по установлению мира и экономическому росту".

Бессент обсудил "мирный план" Трампа с министром финансов рф — СМИ31.08.26, 19:14 • 4004 просмотра

Решение администрации Трампа вернуть Россию в состав участников встречи представителей ведущих мировых экономик тем временем, как пишет издание, вызывает новую напряженность с европейскими союзниками, которые хотят продолжать изолировать Москву из-за ее войны в Украине.

Силуанов присутствовал в понедельник в первый день переговоров G20, организованных США. Именно на полях встречи министр финансов Скотт Бессент и провел личную встречу с Силуановым.

Однако в понедельник европейские чиновники в Эшвилле выступили против участия Силуанова, а решение включить российского чиновника во встречу вызвало возмущение во время планирования групповой фотографии участников.

Браун сказала, что решение о включении России было принято Белым домом. "Мы соблюдаем протокол Белого дома", — сказала она.

Отвечая на вопросы журналистов в понедельник относительно включения России в эту встречу, Трамп защитил это решение. "Нам нравится ладить со всеми", — сказал Трамп журналистам. "Одна из причин моего успеха — это то, что я лажу со всеми", — добавил он.

Во время встречи с Силуановым Бессент "ясно дал понять, что США не будут оказывать экономическую помощь России, пока не закончится война в Украине", сообщает источник, знакомый с ходом встречи. Когда министр финансов России "попытался обсудить сферы интересов, в отношении которых следует принять меры, министр Бессент решительно перебил его и сказал, что ничего невозможно, пока не закончится война", сказал источник.

Включение России стало резким изменением по сравнению с тем, как США проводили такие собрания после вторжения России в Украину в 2022 году. При администрации Байдена американские чиновники присоединились к европейским коллегам, публично протестуя против участия Москвы в международных экономических форумах. Тогдашний министр финансов Джанет Йеллен была среди западных чиновников, которые вышли со встречи G20 в 2022 году, когда начал выступать российский чиновник.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил журналистам, что он четко дал понять, "что не будет позировать для групповой фотографии с российским министром финансов", отметив, что таких фотографий не было в последние годы.

Клингбайль сказал, что согласовал свою позицию с другими европейскими чиновниками.

"Единый подход европейцев в конечном счете означал, что групповая фотография состоялась без российского министра финансов и без российской делегации", — сказал он.

Представитель Министерства финансов США отказался комментировать скандал вокруг фотографии. В понедельник вечером Министерство финансов страны опубликовало фотографию, на которой российского чиновника не было.

Во время переговоров в Эшвилле, по словам Клингбайля, он воспользовался возможностью, чтобы "прямо сказать министру финансов России", что российское правительство должно прекратить войну против Украины.

Сенатор США Джин Шахин, ведущий демократ в комитете Сената по международным отношениям, резко раскритиковала решение администрации включить Россию.

"Администрация Трампа должна давить на Путина и его приспешников, а не предоставлять им площадку", — заявила Шахин. Она также призвала Палату представителей рассмотреть новый пакет санкций против России, который подавляющим большинством голосов одобрил Сенат в начале этого месяца.

Палата представителей США колеблется с пакетом санкций Грэма в отношении россии — СМИ31.08.26, 22:52 • 5876 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Скотт Бессент
Комитет Сената США по международным отношениям
Белый дом
Дональд Трамп
Джанет Йеллен
Германия
Украина