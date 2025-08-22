Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні

Колишній конгресмен-республіканець від Флориди та екс-кандидат на посаду генерального прокурора США Метт Гетц на своїй новій посаді ведучого програми One America News запропонував надати росії членство в НАТО як спосіб припинити війну в Україні. Про це пише The Independent, повідомляє УНН.

Деталі

"У мене є ідея. Запропонуйте росії членство в НАТО. Звичайно, за цей медяник Трамп мав би отримати від путіна все, що він хоче, щодо припинення воєнних дій, економічної співпраці та територіальних суперечок", - сказав Гетц.

Він закликав, "перш ніж сказати, що я божевільний, думаючи про НАТО та росію як про партнерів", пригадати, що цю ідею вже деякий час висувають "мислителі зовнішньої політики як праворуч, так і ліворуч".

У 1997 році Комітет Сенату з міжнародних відносин провів слухання щодо розширення НАТО. Державний секретар президента Клінтона, Мадлен Олбрайт, розмірковувала про новаторську співпрацю між НАТО та росією. Цей плід не проріс, бо замість того, щоб подвоїти співпрацю з росією, переважала думка, що ми повинні розширювати НАТО та оточити росію. Ми зрозуміли, що тварина, загнана в кут, може вирватися - зазначив політик-ведучий.

Австрія перегляне нейтралітет через дії росії: вступ до НАТО стає предметом обговорення

За його словами, тоді США "обрали оточення замість співпраці, коли люди говорили, що співпраця може бути частиною нашого майбутнього шляху з росією".

Майкл Макфол був послом президента Обами в росії. У 2006 році він написав статтю під назвою "Чому демократична росія повинна вступити до НАТО". Знову ж таки, це підтверджує, що членство в НАТО – це заслужена нагорода, а не право, але чому б не дати росії шанс заслужити його? - вказав Гетц.

Він додав, що членство росії в НАТО "не настане завтра, але для досягнення миру кожен повинен від чогось відмовитися та щось отримати".

"Кожен повинен почуватися безпечніше в мирному часі, ніж на війні. Розпочати війну легко; все, що вам потрібно зробити, це атакувати. Встановити мир важко, але принаймні адміністрація Трампа досягає прогресу. Ми вважаємо, що прогрес може і зрештою повинен призвести до розширення НАТО за рахунок росії, якщо всі сторони будуть діяти належним чином", - резюмував Гетц.

Нагадаємо

Днями представниця міністерства закордонних справ росії марія захарова заявила, що "будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні і загрожують неконтрольованою ескалацією конфлікту".

