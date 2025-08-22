Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні

$41.380.02
48.170.16
ukenru
21 серпня, 14:24 • 20855 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 24451 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 29935 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 18348 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 30461 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 70023 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 77978 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80603 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102508 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 233239 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.7м/с
78%
742мм
Популярнi новини
Удар рф по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 2321 серпня, 17:31 • 9834 перегляди
Рада ухвалила закон, який обмежує доступ до даних про нерухомість21 серпня, 17:42 • 6100 перегляди
Білий дім висміяв ідею рф стати одним із гарантів безпеки України21 серпня, 18:10 • 10498 перегляди
Єврокомісар ставить під сумнів реальний авторитет путіна на тлі заяв лаврова21 серпня, 20:25 • 8784 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto01:26 • 5880 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 20853 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 29931 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 107302 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 130938 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 233237 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Олександр Сирський
Микита Хрущов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 216 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 74353 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 68402 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 66853 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 93230 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
Truth Social
Футбол

Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Колишній конгресмен Метт Гетц запропонував надати росії членство в НАТО як спосіб припинити війну в Україні. Він посилається на попередні обговорення цієї ідеї в американському політичному істеблішменті.

Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні

Колишній конгресмен-республіканець від Флориди та екс-кандидат на посаду генерального прокурора США Метт Гетц на своїй новій посаді ведучого програми One America News запропонував надати росії членство в НАТО як спосіб припинити війну в Україні. Про це пише The Independent, повідомляє УНН.

Деталі

"У мене є ідея. Запропонуйте росії членство в НАТО. Звичайно, за цей медяник Трамп мав би отримати від путіна все, що він хоче, щодо припинення воєнних дій, економічної співпраці та територіальних суперечок", - сказав Гетц.

Він закликав, "перш ніж сказати, що я божевільний, думаючи про НАТО та росію як про партнерів", пригадати, що цю ідею вже деякий час висувають "мислителі зовнішньої політики як праворуч, так і ліворуч".

У 1997 році Комітет Сенату з міжнародних відносин провів слухання щодо розширення НАТО. Державний секретар президента Клінтона, Мадлен Олбрайт, розмірковувала про новаторську співпрацю між НАТО та росією. Цей плід не проріс, бо замість того, щоб подвоїти співпрацю з росією, переважала думка, що ми повинні розширювати НАТО та оточити росію. Ми зрозуміли, що тварина, загнана в кут, може вирватися

- зазначив політик-ведучий.

Австрія перегляне нейтралітет через дії росії: вступ до НАТО стає предметом обговорення27.07.25, 14:35 • 6135 переглядiв

За його словами, тоді США "обрали оточення замість співпраці, коли люди говорили, що співпраця може бути частиною нашого майбутнього шляху з росією".

Майкл Макфол був послом президента Обами в росії. У 2006 році він написав статтю під назвою "Чому демократична росія повинна вступити до НАТО". Знову ж таки, це підтверджує, що членство в НАТО – це заслужена нагорода, а не право, але чому б не дати росії шанс заслужити його?

- вказав Гетц.

Він додав, що членство росії в НАТО "не настане завтра, але для досягнення миру кожен повинен від чогось відмовитися та щось отримати".

"Кожен повинен почуватися безпечніше в мирному часі, ніж на війні. Розпочати війну легко; все, що вам потрібно зробити, це атакувати. Встановити мир важко, але принаймні адміністрація Трампа досягає прогресу. Ми вважаємо, що прогрес може і зрештою повинен призвести до розширення НАТО за рахунок росії, якщо всі сторони будуть діяти належним чином", - резюмував Гетц.

Нагадаємо

Днями представниця міністерства закордонних справ росії марія захарова заявила, що "будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні і загрожують неконтрольованою ескалацією конфлікту".

"Ми плануємо чинити тиск на росію, щоб повернути її за стіл переговорів" - посол США при НАТО03.08.25, 00:47 • 4518 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Комітет Сенату США у закордонних справах
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна