Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине

$41.380.02
48.170.16
ukenru
21 августа, 14:24 • 20840 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 24421 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 29914 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 18339 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 30452 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 70016 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 77974 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 80598 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102506 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 233226 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.7м/с
78%
742мм
Популярные новости
Удар рф по Мукачево: число пострадавших возросло до 2321 августа, 17:31 • 9724 просмотра
Рада приняла закон, ограничивающий доступ к данным о недвижимости21 августа, 17:42 • 5984 просмотра
Белый дом высмеял идею рф стать одним из гарантов безопасности Украины21 августа, 18:10 • 10441 просмотра
Еврокомиссар ставит под сомнение реальный авторитет Путина на фоне заявлений Лаврова21 августа, 20:25 • 8662 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto01:26 • 5322 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 20841 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 29915 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 107292 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 130926 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 233227 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Александр Сырский
Никита Хрущев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Европа
Реклама
УНН Lite
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico02:18 • 208 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 74344 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 68393 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 66841 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 93220 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Truth Social
Футбол

Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Бывший конгрессмен Мэтт Гетц предложил предоставить России членство в НАТО как способ прекратить войну в Украине. Он ссылается на предыдущие обсуждения этой идеи в американском политическом истеблишменте.

Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине

Бывший конгрессмен-республиканец от Флориды и экс-кандидат на пост генерального прокурора США Мэтт Гетц на своей новой должности ведущего программы One America News предложил предоставить России членство в НАТО как способ прекратить войну в Украине. Об этом пишет The Independent, сообщает УНН.

Детали

"У меня есть идея. Предложите России членство в НАТО. Конечно, за этот пряник Трамп должен был бы получить от Путина все, что он хочет, относительно прекращения военных действий, экономического сотрудничества и территориальных споров", - сказал Гетц.

Он призвал, "прежде чем сказать, что я сумасшедший, думая о НАТО и России как о партнерах", вспомнить, что эту идею уже некоторое время выдвигают "мыслители внешней политики как справа, так и слева".

В 1997 году Комитет Сената по международным отношениям провел слушания по расширению НАТО. Государственный секретарь президента Клинтона, Мадлен Олбрайт, размышляла о новаторском сотрудничестве между НАТО и Россией. Этот плод не пророс, потому что вместо того, чтобы удвоить сотрудничество с Россией, преобладало мнение, что мы должны расширять НАТО и окружить Россию. Мы поняли, что загнанное в угол животное может вырваться

- отметил политик-ведущий.

Австрия пересмотрит нейтралитет из-за действий россии: вступление в НАТО становится предметом обсуждения27.07.25, 14:35 • 6135 просмотров

По его словам, тогда США "выбрали окружение вместо сотрудничества, когда люди говорили, что сотрудничество может быть частью нашего будущего пути с Россией".

Майкл Макфол был послом президента Обамы в России. В 2006 году он написал статью под названием "Почему демократическая Россия должна вступить в НАТО". Опять же, это подтверждает, что членство в НАТО – это заслуженная награда, а не право, но почему бы не дать России шанс заслужить его?

- указал Гетц.

Он добавил, что членство России в НАТО "не наступит завтра, но для достижения мира каждый должен от чего-то отказаться и что-то получить".

"Каждый должен чувствовать себя безопаснее в мирное время, чем на войне. Начать войну легко; все, что вам нужно сделать, это атаковать. Установить мир трудно, но по крайней мере администрация Трампа достигает прогресса. Мы считаем, что прогресс может и в конечном итоге должен привести к расширению НАТО за счет России, если все стороны будут действовать надлежащим образом", - резюмировал Гетц.

Напомним

На днях представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что "любые сценарии с появлением в Украине военного контингента стран НАТО неприемлемы и угрожают неконтролируемой эскалацией конфликта".

«Мы планируем оказать давление на Россию, чтобы вернуть ее за стол переговоров», — посол США при НАТО03.08.25, 00:47 • 4518 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Комитет Сената США по международным отношениям
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина