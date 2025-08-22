Бывший конгрессмен-республиканец от Флориды и экс-кандидат на пост генерального прокурора США Мэтт Гетц на своей новой должности ведущего программы One America News предложил предоставить России членство в НАТО как способ прекратить войну в Украине. Об этом пишет The Independent, сообщает УНН.

Детали

"У меня есть идея. Предложите России членство в НАТО. Конечно, за этот пряник Трамп должен был бы получить от Путина все, что он хочет, относительно прекращения военных действий, экономического сотрудничества и территориальных споров", - сказал Гетц.

Он призвал, "прежде чем сказать, что я сумасшедший, думая о НАТО и России как о партнерах", вспомнить, что эту идею уже некоторое время выдвигают "мыслители внешней политики как справа, так и слева".

В 1997 году Комитет Сената по международным отношениям провел слушания по расширению НАТО. Государственный секретарь президента Клинтона, Мадлен Олбрайт, размышляла о новаторском сотрудничестве между НАТО и Россией. Этот плод не пророс, потому что вместо того, чтобы удвоить сотрудничество с Россией, преобладало мнение, что мы должны расширять НАТО и окружить Россию. Мы поняли, что загнанное в угол животное может вырваться - отметил политик-ведущий.

По его словам, тогда США "выбрали окружение вместо сотрудничества, когда люди говорили, что сотрудничество может быть частью нашего будущего пути с Россией".

Майкл Макфол был послом президента Обамы в России. В 2006 году он написал статью под названием "Почему демократическая Россия должна вступить в НАТО". Опять же, это подтверждает, что членство в НАТО – это заслуженная награда, а не право, но почему бы не дать России шанс заслужить его? - указал Гетц.

Он добавил, что членство России в НАТО "не наступит завтра, но для достижения мира каждый должен от чего-то отказаться и что-то получить".

"Каждый должен чувствовать себя безопаснее в мирное время, чем на войне. Начать войну легко; все, что вам нужно сделать, это атаковать. Установить мир трудно, но по крайней мере администрация Трампа достигает прогресса. Мы считаем, что прогресс может и в конечном итоге должен привести к расширению НАТО за счет России, если все стороны будут действовать надлежащим образом", - резюмировал Гетц.

Напомним

На днях представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что "любые сценарии с появлением в Украине военного контингента стран НАТО неприемлемы и угрожают неконтролируемой эскалацией конфликта".

