Австрия пересмотрит нейтралитет из-за действий россии: вступление в НАТО становится предметом обсуждения

Директор Дипломатической академии Эмиль Брикс предложил обсудить вступление Австрии в НАТО, на что лидер партии NEOS Беате Майнль-Райзингер заявила, что нейтралитет больше не гарантирует защиты. На фоне агрессивного поведения россии и нестабильной международной ситуации она выступила за открытые дебаты относительно будущего политики безопасности страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Die Welt.

Детали

Одно ясно: сам по себе нейтралитет нас не защищает. Австрию на фоне все более неопределенной глобальной ситуации в области безопасности и все более агрессивной россии защищают инвестиции в собственные оборонные возможности, а также в партнерские отношения. Я принципиально открыта для публичных дебатов относительно будущего политики безопасности и обороны Австрии. Хотя сейчас в парламенте или среди населения нет большинства, которое бы поддержало членство в НАТО, такие дебаты, тем не менее, могут быть очень плодотворными - сказала изданию Майнль-Райзингер.

Она добавила, что "не то чтобы я хотела вступить в НАТО с отличием", но подчеркнула, что "мы не можем сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не причиним вреда, то никто не причинит вреда и нам".

Мир изменился. Но я хотела бы сказать прямо: с ЕС у нас уже есть партнер, который защитит нас в чрезвычайной ситуации. В то же время мы вносим значительный вклад в европейскую безопасность. Мы развертываем солдат в многочисленных миротворческих миссиях ЕС и делаем все возможное для поддержки общей европейской политики безопасности и обороны финансово, военно и политически. В этом отношении нейтралитет Австрии уже заметно изменился с момента вступления в ЕС в 1995 году - подытожила чиновница.

Украина и Австрия подписали декларацию о намерениях относительно политического сотрудничества и сотрудничества в восстановлении