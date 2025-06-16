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Украина и Австрия подписали декларацию о намерениях относительно политического сотрудничества и сотрудничества в восстановлении

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Министры иностранных дел Украины и Австрии подписали декларацию о сотрудничестве. Австрия подтвердила готовность присоединиться к разминированию и помощи детям.

Украина и Австрия подписали декларацию о намерениях относительно политического сотрудничества и сотрудничества в восстановлении

Министр иностранных дел Украины и Австрии подписали декларацию о намерениях относительно политического сотрудничества и сотрудничества в восстановлении Украины. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Главы МИД Украины Андрей Сибига и Австрии Беате Майнль-Райзингер подписали декларацию о намерениях относительно политического сотрудничества и сотрудничества в восстановлении Украины. Декларация о намерениях является комплексным документом, который закрепляет политическую поддержку Украины со стороны Австрии в условиях российской агрессии и определяет сферы, в которых такая поддержка будет предоставляться. Документ охватывает вопросы сотрудничества в сферах безопасности, гуманитарной помощи, послевоенного восстановления и поддержки обретения Украиной членства в ЕС 

- говорится в сообщении.

В декларации Австрия подтверждает готовность приобщаться к гуманитарному разминированию, обеспечению энергетической и кибербезопасности, помощи пострадавшим детям и расследованию военных преступлений. Предусмотрено продолжение санкционной политики, поддержку международного правосудия и компенсационного механизма.

Напомним

Украина и Австрия подписали совместное коммюнике о защите и возвращении из рф украинских детей и меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Министерство иностранных дел Украины
Австрия
Украина
Tesla
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