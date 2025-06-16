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Україна та Австрія підписали спільне комюніке щодо повернення з рф українських дітей

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Під час візиту Зеленського до Австрії було підписано комюніке щодо повернення українських дітей з рф та меморандум про співпрацю в сільському господарстві.

Україна та Австрія підписали спільне комюніке щодо повернення з рф українських дітей

Україна та Австрія підписали спільне комюніке щодо захисту та повернення з рф українських дітей та меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства, передає УНН.

Підписання відбулося пере пресконференцією Президента Володимира Зеленського та  Федерального президента Австрії Александра Ван дер Беллена.

В рамках офіційного візита до Австрії Президента Володимира  Зеленського було підписано низку документів спрямованих на активізацію двосторонньої співпраці між Україною та Австрією.

Так, підписано при президентах України та Австрії:

·       спільне комюніке щодо захисту та повернення з рф українських дітей;

·       меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства;

·       меморандум про взаєморозуміння щодо розбудови міжрегіонального та муніципального співробітництва;

·       меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку співробітництва між Одеською областю та федеральною землею Верхня Австрія;

·       декларація про наміри про політичне співробітництво, а також співпрацю у відбудові України.

При Президентові та Канцлері:

·       політична декларація про наміри щодо економічної співпраці.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський зустрівся з своїм австрійським колегою Ван дер Белленом у Відні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Одеська область
Відень
Александер ван дер Беллен
Австрія
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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