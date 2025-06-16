Україна та Австрія підписали спільне комюніке щодо повернення з рф українських дітей

Україна та Австрія підписали спільне комюніке щодо захисту та повернення з рф українських дітей та меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства, передає УНН.

Підписання відбулося пере пресконференцією Президента Володимира Зеленського та Федерального президента Австрії Александра Ван дер Беллена.

В рамках офіційного візита до Австрії Президента Володимира Зеленського було підписано низку документів спрямованих на активізацію двосторонньої співпраці між Україною та Австрією.

Так, підписано при президентах України та Австрії:

· спільне комюніке щодо захисту та повернення з рф українських дітей;

· меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства;

· меморандум про взаєморозуміння щодо розбудови міжрегіонального та муніципального співробітництва;

· меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку співробітництва між Одеською областю та федеральною землею Верхня Австрія;

· декларація про наміри про політичне співробітництво, а також співпрацю у відбудові України.

При Президентові та Канцлері:

· політична декларація про наміри щодо економічної співпраці.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський зустрівся з своїм австрійським колегою Ван дер Белленом у Відні.