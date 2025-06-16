Украина и Австрия подписали совместное коммюнике о возвращении из рф украинских детей
Киев • УНН
Во время визита Зеленского в Австрию было подписано коммюнике о возвращении украинских детей из рф и меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве.
Украина и Австрия подписали совместное коммюнике о защите и возвращении из рф украинских детей и меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, передает УНН.
Подписание состоялось перед пресс-конференцией Президента Владимира Зеленского и Федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена.
В рамках официального визита в Австрию Президента Владимира Зеленского был подписан ряд документов, направленных на активизацию двустороннего сотрудничества между Украиной и Австрией.
Так, подписано при президентах Украины и Австрии:
· совместное коммюнике о защите и возвращении из рф украинских детей;
· меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства;
· меморандум о взаимопонимании по развитию межрегионального и муниципального сотрудничества;
· меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между Одесской областью и федеральной землей Верхняя Австрия;
· декларация о намерениях о политическом сотрудничестве, а также сотрудничестве в восстановлении Украины.
При Президенте и Канцлере:
· политическая декларация о намерениях относительно экономического сотрудничества.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский встретился со своим австрийским коллегой Ван дер Белленом в Вене.