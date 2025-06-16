Україна та Австрія підписали декларацію про наміри щодо політичного співробітництва та співпраці у відбудові
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України та Австрії підписали декларацію про співробітництво. Австрія підтвердила готовність долучитися до розмінування та допомоги дітям.
Міністр закордонних справ України та Австрії підписали декларацію про наміри щодо політичного співробітництва та співпраці у відбудові України. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
Глави МЗС України Андрій Сибіга та Австрії Беате Майнль-Райзінгер підписали декларацію про наміри щодо політичного співробітництва та співпраці у відбудові України. Декларація про наміри є комплексним документом, який закріплює політичну підтримку України з боку Австрії в умовах російської агресії та визначає сфери, в яких така підтримка надаватиметься. Документ охоплює питання співпраці у сферах безпеки, гуманітарної допомоги, післявоєнної відбудови та підтримки набуття Україною членства в ЄС
У декларації Австрія підтверджує готовність долучатися до гуманітарного розмінування, забезпечення енергетичної та кібербезпеки, допомоги постраждалим дітям і розслідування воєнних злочинів. Передбачено продовження санкційної політики, підтримку міжнародного правосуддя та компенсаційного механізму.
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