Україна та Австрія підписали декларацію про наміри щодо політичного співробітництва та співпраці у відбудові

Міністр закордонних справ України та Австрії підписали декларацію про наміри щодо політичного співробітництва та співпраці у відбудові України. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Глави МЗС України Андрій Сибіга та Австрії Беате Майнль-Райзінгер підписали декларацію про наміри щодо політичного співробітництва та співпраці у відбудові України. Декларація про наміри є комплексним документом, який закріплює політичну підтримку України з боку Австрії в умовах російської агресії та визначає сфери, в яких така підтримка надаватиметься. Документ охоплює питання співпраці у сферах безпеки, гуманітарної допомоги, післявоєнної відбудови та підтримки набуття Україною членства в ЄС