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Financial Times
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Австрія перегляне нейтралітет через дії росії: вступ до НАТО стає предметом обговорення

Київ • УНН

 • 866 перегляди

Директор Дипломатичної академії Еміль Брікс запропонував обговорити вступ Австрії до НАТО. Лідерка партії NEOS Беате Майнль-Райзінгер заявила, що нейтралітет більше не гарантує захисту, виступаючи за відкриті дебати щодо майбутнього безпекової політики країни.

Австрія перегляне нейтралітет через дії росії: вступ до НАТО стає предметом обговорення

Директор Дипломатичної академії Еміль Брікс запропонував обговорити вступ Австрії до НАТО, на що лідерка партії NEOS Беате Майнль-Райзінгер заявила, що нейтралітет більше не гарантує захисту. На тлі агресивної поведінки росії та нестабільної міжнародної ситуації вона виступила за відкриті дебати щодо майбутнього безпекової політики країни. Про це пише УНН з посиланням на Die Welt.

Деталі

Одне зрозуміло: сам по собі нейтралітет нас не захищає. Австрію на тлі дедалі невизначенішої глобальної безпекової ситуації та дедалі агресивнішої росії захищають інвестиції у власні оборонні можливості, а також у партнерські відносини. Я принципово відкрита до публічних дебатів щодо майбутнього політики безпеки та оборони Австрії. Хоча наразі в парламенті чи серед населення немає більшості, яка б підтримала членство в НАТО, такі дебати, тим не менш, можуть бути дуже плідними

- сказала виданню Майнль-Райзінгер.

Вона додала, що "не те щоб я хотіла вступити до НАТО з відзнакою", але підкреслила, що "ми не можемо сидіти склавши руки і казати: якщо ми нікому не завдамо шкоди, то ніхто не завдасть шкоди й нам".

Світ змінився. Але я хотіла б сказати прямо: з ЄС у нас вже є партнер, який захистить нас у надзвичайній ситуації. Водночас ми робимо значний внесок у європейську безпеку. Ми розгортаємо солдатів у численних миротворчих місіях ЄС і робимо все можливе для підтримки спільної європейської політики безпеки та оборони фінансово, військово та політично. У цьому відношенні нейтралітет Австрії вже помітно змінився з моменту вступу до ЄС у 1995 році

 - підсумувала посадовиця.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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