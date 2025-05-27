В ОП відбулася зустріч із делегацією США: про що говорили

Заступники керівника Офісу Президента Ігор Брусило й Павло Паліса провели зустріч з американською делегацією. Її очолив Тайлер Брейс – старший експерт Комітету з міжнародних відносин Сенату США, радник сенатора Джима Ріша, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Українська сторона наголосила на тому, що зброя та фінансова допомога з боку Сполучених Штатів стали ключовим чинником здатності України боротися проти російської агресії, і важливо, щоб підтримка збереглася й надалі.

Американська делегація відзначила те, що Україна послідовно демонструє готовність до безумовного припинення вогню та досягнення справедливого миру.

Україна публічно оголошувала про свою готовність до будь-якого терміну дії безумовного припинення вогню, однак росія залишається основною перешкодою в цьому процесі

Сторони також обговорили законодавчі ініціативи, які готують сенатори, що можуть допомогти в наближенні достойного й тривалого миру.

Окрема увага під час зустрічі – Угоді про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Сторони відзначили, що вона стала міцною основою для розширення співпраці між Сполученими Штатами та Україною. Зокрема, ішлося про подальший розвиток співробітництва в різних сферах, особливо в посиленні військових спроможностей і торгівлі