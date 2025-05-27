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В ОП відбулася зустріч із делегацією США: про що говорили

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Заступники керівника ОП зустрілися з делегацією США. Україна потребує зброї та допомоги, а США відзначили готовність України до миру.

В ОП відбулася зустріч із делегацією США: про що говорили

Заступники керівника Офісу Президента Ігор Брусило й Павло Паліса провели зустріч з американською делегацією. Її очолив Тайлер Брейс – старший експерт Комітету з міжнародних відносин Сенату США, радник сенатора Джима Ріша, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Українська сторона наголосила на тому, що зброя та фінансова допомога з боку Сполучених Штатів стали ключовим чинником здатності України боротися проти російської агресії, і важливо, щоб підтримка збереглася й надалі.

Американська делегація відзначила те, що Україна послідовно демонструє готовність до безумовного припинення вогню та досягнення справедливого миру.

Україна публічно оголошувала про свою готовність до будь-якого терміну дії безумовного припинення вогню, однак росія залишається основною перешкодою в цьому процесі 

– зазначив Ігор Брусило.

Сторони також обговорили законодавчі ініціативи, які готують сенатори, що можуть допомогти в наближенні достойного й тривалого миру.

Окрема увага під час зустрічі – Угоді про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Сторони відзначили, що вона стала міцною основою для розширення співпраці між Сполученими Штатами та Україною. Зокрема, ішлося про подальший розвиток співробітництва в різних сферах, особливо в посиленні військових спроможностей і торгівлі 

- йдеться у повідомленні.

Угода про надра: Україна та США запустили Фонд реконструкції23.05.25, 16:54 • 13313 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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