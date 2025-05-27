В ОП состоялась встреча с делегацией США: о чем говорили

Заместители руководителя Офиса Президента Игорь Брусило и Павел Палиса провели встречу с американской делегацией. Ее возглавил Тайлер Брейс – старший эксперт Комитета по международным отношениям Сената США, советник сенатора Джима Риша, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Украинская сторона отметила, что оружие и финансовая помощь со стороны Соединенных Штатов стали ключевым фактором способности Украины бороться против российской агрессии, и важно, чтобы поддержка сохранилась и в дальнейшем.

Американская делегация отметила то, что Украина последовательно демонстрирует готовность к безусловному прекращению огня и достижению справедливого мира.

Украина публично объявляла о своей готовности к любому сроку действия безусловного прекращения огня, однако россия остается основным препятствием в этом процессе – отметил Игорь Брусило.

Стороны также обсудили законодательные инициативы, которые готовят сенаторы, которые могут помочь в приближении достойного и длительного мира.

Особое внимание во время встречи – Соглашению о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Стороны отметили, что она стала прочной основой для расширения сотрудничества между Соединенными Штатами и Украиной. В частности, речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества в различных сферах, особенно в усилении военных возможностей и торговли - говорится в сообщении.

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