Соглашение о недрах: Украина и США запустили Фонд реконструкции
Киев • УНН
Юлия Свириденко сообщила о завершении всех процедур для запуска Фонда реконструкции США и Украины. Фонд будет способствовать восстановлению и экономическому росту Украины.
Сегодня Украина и Соединенные Штаты завершили все процедуры для запуска Фонда реконструкции США и Украины. Об этом написала первая вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Последний шаг - дипломатическая нота от Соединенных Штатов, которую я лично получил сегодня утром от временно поверенной в делах США Джули С. Дэвис. Фонд официально запущен
По ее словам, фонд является символом долгосрочных стратегических обязательств.
Вместе Украина и Соединенные Штаты будут инвестировать в восстановление и рост нашей страны на условиях, которые защищают наш суверенитет и способствуют нашему будущему
Ранее УНН писал, что Верховная Рада планирует ратифицировать историческое соглашение между США и Украиной. Как стало известно ранее, нардепы должны одобрить соглашение о создании совместного инвестиционного фонда.
Дополнение
Соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым дает преимущества обеим сторонам, однако ключевой вопрос в том, принесет ли оно реальную экономическую выгоду для обеих стран.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми приветствовал подписание соглашения об экономическом сотрудничестве между Украиной и США и заверил в продолжении 100-летнего партнерства Лондона с Киевом.