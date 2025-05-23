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Соглашение о недрах: Украина и США запустили Фонд реконструкции

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Юлия Свириденко сообщила о завершении всех процедур для запуска Фонда реконструкции США и Украины. Фонд будет способствовать восстановлению и экономическому росту Украины.

Соглашение о недрах: Украина и США запустили Фонд реконструкции

Сегодня Украина и Соединенные Штаты завершили все процедуры для запуска Фонда реконструкции США и Украины. Об этом написала первая вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Последний шаг - дипломатическая нота от Соединенных Штатов, которую я лично получил сегодня утром от временно поверенной в делах США Джули С. Дэвис. Фонд официально запущен 

- написала министр.

По ее словам, фонд является символом долгосрочных стратегических обязательств.

Вместе Украина и Соединенные Штаты будут инвестировать в восстановление и рост нашей страны на условиях, которые защищают наш суверенитет и способствуют нашему будущему 

- добавила Свириденко.

Ранее УНН писал, что Верховная Рада планирует ратифицировать историческое соглашение между США и Украиной. Как стало известно ранее, нардепы должны одобрить соглашение о создании совместного инвестиционного фонда.

Дополнение

Соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым дает преимущества обеим сторонам, однако ключевой вопрос в том, принесет ли оно реальную экономическую выгоду для обеих стран.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми приветствовал подписание соглашения об экономическом сотрудничестве между Украиной и США и заверил в продолжении 100-летнего партнерства Лондона с Киевом.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Экономикаполитика
Дэвид Лэмми
Юлия Свириденко
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