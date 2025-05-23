Угода про надра: Україна та США запустили Фонд реконструкції
Київ • УНН
Юлія Свириденко повідомила про завершення всіх процедур для запуску Фонду реконструкції США та України. Фонд сприятиме відновленню та економічному зростанню України.
Сьогодні Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції США та України. Про це написала перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.
Останній крок — дипломатична нота від Сполучених Штатів, яку я особисто отримав сьогодні вранці від тимчасово повіреної у справах США Джулі С. Девіс. Фонд офіційно запущено
За її словами, фонд є символом довгострокових стратегічних зобов'язань.
Разом Україна та Сполучені Штати інвестуватимуть у відновлення та зростання нашої країни на умовах, що захищають наш суверенітет та сприяють нашому майбутньому
Раніше УНН писав, що Верховна Рада планує ратифікувати історичну угоду між США та Україною. Як стало відомо раніше, нардепи мають схвалити угоду про створення спільного інвестиційного фонду.
Доповнення
Угода між США та Україною щодо корисних копалин дає переваги обом сторонам, однак ключове питання в тому, чи принесе вона реальну економічну вигоду для обох країн.
Міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі привітав підписання угоди про економічну співпрацю між Україною та США і запевнив у продовженні 100-річного партнерства Лондона з Києвом.