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У Сенаті США пропонують ввести санкції проти Угорщини

У Сенаті США пропонують ввести санкції проти Угорщини

Київ • УНН

 • 34388 перегляди

Голова комітету Сенату США пропонує санкції проти Угорщини та її прем'єр-міністра Віктора Орбана за підрив єдності ЄС і НАТО.

Угорщина через дії влади стала найбільш ненадійним членом НАТО, тому проти неї слід запровадити санкції. Про це заявив голова комітету із закордонних справ Сенату США Бен Кардін. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Кардін засудив спроби прем'єра Угорщини Віктора Орбана затягнути обговорення фінансової допомоги ЄС для України на 50 млрд євро та протести проти вступу Швеції до НАТО.

Він заявив, що Білий Дім має поширити на Орбана дію закону Магнітського та розглянути виключення Угорщини із програми безвізового режиму США.

Ще два сенатори – демократ Джин Шахін та республіканець Том Тілліс – заявили, що Орбан ризикує "незворотно зіпсувати" відносини Угорщини зі США та НАТО, якщо не ухвалить рішення про вступ Швеції до військового альянсу.

Угорський прем'єр регулярно критикує політику США щодо ЄС, говорячи про надмірний вплив Вашингтона на європейський блок.

У мене часто виникає відчуття, що вони наслідують американські, а не європейські інтереси з деякими рішеннями

додав він, говорячи про партнерів Угорщини щодо ЄС.

Угорщина висуває нові умови для вступу Швеції в НАТО02.02.24, 23:33 • 30314 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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