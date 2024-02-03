В Сенате США предлагают ввести санкции против Венгрии

Венгрия из-за действий властей стала самым ненадежным членом НАТО, поэтому против нее следует ввести санкции. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Кардин осудил попытки премьера Венгрии Виктора Орбана затянуть обсуждение финансовой помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро и протесты против вступления Швеции в НАТО.

Он заявил, что Белый Дом должен распространить на Орбана действие закона Магнитского и рассмотреть исключение Венгрии из программы безвизового режима США.

Еще два сенатора - демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис - заявили, что Орбан рискует "необратимо испортить" отношения Венгрии с США и НАТО, если не примет решение о вступлении Швеции в военный альянс.

Венгерский премьер регулярно критикует политику США в отношении ЕС, говоря о чрезмерном влиянии Вашингтона на европейский блок.

У меня часто возникает ощущение, что они следуют американским, а не европейским интересам с некоторыми решениями добавил он, говоря о партнерах Венгрии по ЕС.

Венгрия выдвигает новые условия для вступления Швеции в НАТО