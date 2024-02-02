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Венгрия выдвигает новые условия для вступления Швеции в НАТО

Венгрия выдвигает новые условия для вступления Швеции в НАТО

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 21:33  •  11660 просмотра

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Венгрия поставила условие, что премьер-министр Швеции должен посетить Венгрию, прежде чем она ратифицирует вступление Швеции в НАТО.

Венгрия не ратифицирует членство Швеции в НАТО, пока премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не посетит Виктора Орбана в Будапеште. Это условие объявила парламентская группа правящей партии Орбана "Фидес", сообщает венгерская телекомпания ATV, передает УНН.

Детали

Отмечается, что парламент Венгрии не сможет ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО на своем внеочередном заседании, назначенном специально по этому вопросу на 5 февраля.

Как сообщила фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", которая имеет в законодательном органе большинство мест, она не будет участвовать в этом заседании.

Пресс-служба ФИДЕС подтвердила, что депутаты от этой партии, а также их партнеры - христианские демократы - решили не быть на этом заседании.

Таким образом, на внеочередном заседании, созванном спикером парламента Ласло Кевером по предложению оппозиционных партий, не будет кворума.

Пресс-служба фракции Fidesz подтвердила atv.hu, что представители Fidesz и KDNP не будут участвовать во внеочередном заседании парламента, добавив, что окончательное голосование будет ждать встречи двух премьер-министров

говорится в сообщении

Дополнение

Венгрия является единственной из 31-й страны НАТО, которая не ратифицировала членство Швеции. Будапешт откладывает ратификацию, поскольку правительство говорит, что чувствует себя "оскорбленным" критикой со стороны Швеции относительно состояния верховенства права в Венгрии.

Парламент Венгрии собирается по просьбе оппозиции, чтобы рассмотреть вопрос о вступлении Швеции в НАТО01 февраль 2024, 23:05 • 20441 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Венгрия выдвигает новые условия для вступления Швеции в НАТО

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