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Угорщина висуває нові умови для вступу Швеції в НАТО

Угорщина висуває нові умови для вступу Швеції в НАТО

Київ • УНН

 • 30314 перегляди

Угорщина поставила умову, що прем'єр-міністр Швеції повинен відвідати Угорщину, перш ніж вона ратифікує вступ Швеції до НАТО.

Угорщина не ратифікує членство Швеції в НАТО, поки прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон не відвідає Віктора Орбана в Будапешті. Цю умову оголосила парламентська група правлячої партії Орбана "Фідес", повідомляє угорська телекомпанія ATV, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що парламент Угорщини не зможе ратифікувати угоду про вступ Швеції до НАТО на своєму позачерговому засіданні, призначеному спеціально з цього питання на 5 лютого.

Як повідомила фракція правлячої партії "ФІДЕС — Угорський громадянський союз", яка має у законодавчому органі більшість місць, вона не братиме участі у цьому засіданні.

Пресслужба ФІДЕС підтвердила, що депутати від цієї партії, а також їхні партнери — християнські демократи — вирішили не бути на цьому засіданні.

Таким чином, на позачерговому засіданні, скликаному спікером парламенту Ласло Кевером на пропозицію опозиційних партій, не буде кворуму.

Пресслужба фракції Fidesz підтвердила atv.hu, що представники Fidesz і KDNP не братимуть участі в позачерговому засіданні парламенту, додавши, що остаточне голосування чекатиме на зустрічі двох прем'єр-міністрів

йдеться у повідомленні

Доповнення

Угорщина є єдиною із 31-єї країни НАТО, яка не ратифікувала членство Швеції. Будапешт відкладає ратифікацію, оскільки уряд каже, що відчуває себе "ображеним" критикою з боку Швеції щодо стану верховенства права в Угорщині.

Парламент Угорщини збирається на прохання опозиції, щоб розглянути питання вступу Швеції в НАТО02.02.24, 01:05 • 24860 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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