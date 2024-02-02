Парламент Угорщини збирається на прохання опозиції, щоб розглянути питання вступу Швеції в НАТО
Київ • УНН
Парламент Угорщини збереться в понеділок на вимогу опозиційних партій, щоб розглянути питання про ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.
Парламент Угорщини проведе засідання в понеділок на прохання опозиційних партій. Очікується, що на порядку денному буде ратифікація заявки Швеції на вступ до НАТО. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Угорщина є єдиним членом НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до альянсу.
Поки невідомо, скільки депутатів від керівної партії "Фідес" будуть присутні на засіданні. Для голосування у залі мають бути щонайменш 101 із 200.
Доповнення
Швеція разом із Фінляндією подали заявку на вступ до альянсу у 2022 році після вторгнення Росії в Україну. Але її членство затримали Туреччина та Угорщина, залишивши країну в підвішеному стані та розчарувавши союзників по НАТО, які вважають Швецію ключовим гравцем у гарантуванні безпеки в Балтійському регіоні.
Президент Туреччини Таїп Ердоган підписав документи про приєднання Швеції наприкінці січня, залишивши Угорщину останньою стороною.
Раніше в четвер глава апарату Орбана заявив, що законодавці від Фідес хочуть побачити кроки з боку Швеції для зміцнення довіри, перш ніж вони зможуть схвалити її заявку на вступ до НАТО. Що це за кроки, він не уточнив.
Парламент знову збереться на звичайну сесію після зимових канікул наприкінці лютого.
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