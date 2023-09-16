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Угорщина визнала, що блокувала вступ України до НАТО та ЄС

Угорщина визнала, що блокувала вступ України до НАТО та ЄС

Київ • УНН

 • 1241202 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. На четвертому засіданні угорсько-української міжурядової робочої групи з питань освіти державний секретар МЗСУ Угорщини Левент Мадяр визнав, що Угорщина блокувала вступ України до ЄС і НАТО через питання закарпатських угорців. Про це пише угорський портал Index, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Мадяр був оптимістично налаштований щодо можливого укладання дорожньої карти для врегулювання спірних питань.

Також представник влади Угорщини визнав, що через питання закарпатських угорців Будапешт "блокував вступ України до ЄС і НАТО та її зближення з ними", і без врегулювання його занепокоєнь "нічого не зміниться".

Також сторони обговорили ситуацію з українськими біженцями в Угорщині: питання навчання українських дітей в угорських школах й фінансування стипендіальної програми для українських студентів.

Доповнення

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що у частині законодавства про нацменшини Україна зробила "дуже багато", а з Угорщиною проводить двосторонні консультації. З Будапештом "найскладніший діалог" у питанні української інтеграції в Європейський Союз, однак прогрес є.

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