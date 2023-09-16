Угорщина визнала, що блокувала вступ України до НАТО та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На четвертому засіданні угорсько-української міжурядової робочої групи з питань освіти державний секретар МЗСУ Угорщини Левент Мадяр визнав, що Угорщина блокувала вступ України до ЄС і НАТО через питання закарпатських угорців. Про це пише угорський портал Index, передає УНН.
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Зазначається, що Мадяр був оптимістично налаштований щодо можливого укладання дорожньої карти для врегулювання спірних питань.
Також представник влади Угорщини визнав, що через питання закарпатських угорців Будапешт "блокував вступ України до ЄС і НАТО та її зближення з ними", і без врегулювання його занепокоєнь "нічого не зміниться".
Також сторони обговорили ситуацію з українськими біженцями в Угорщині: питання навчання українських дітей в угорських школах й фінансування стипендіальної програми для українських студентів.
Доповнення
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що у частині законодавства про нацменшини Україна зробила "дуже багато", а з Угорщиною проводить двосторонні консультації. З Будапештом "найскладніший діалог" у питанні української інтеграції в Європейський Союз, однак прогрес є.