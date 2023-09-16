Венгрия признала, что блокировала вступление Украины в НАТО и ЕС

Детали

Отмечается, что Мадьяр был оптимистично настроен относительно возможного заключения дорожной карты для урегулирования спорных вопросов.

Также представитель власти Венгрии признал, что из-за вопроса закарпатских венгров Будапешт "блокировал вступление Украины в ЕС и НАТО и ее сближение с ними", и без урегулирования его беспокойств "ничего не изменится".

Также стороны обсудили ситуацию с украинскими беженцами в Венгрии: вопросы обучения украинских детей в венгерских школах и финансирование стипендиальной программы для украинских студентов.

Дополнение

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в части законодательства о нацменьшинствах Украина сделала "очень много", а с Венгрией проводит двусторонние консультации. С Будапештом "самый сложный диалог" в вопросе украинской интеграции в Европейский Союз, однако прогресс есть.