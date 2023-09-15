Стефанішина: у питанні євроінтеграції України найскладніше з Угорщиною, але прогрес є

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"У частині, наприклад, законодавства про національні меншини ми зробили дуже багато. Ми ухвалили два закони щодо нацменшин. Державна програма по нацменшинах запроваджена, і, власне, 15 вересня відбуваються в Будапешті консультації між Україною і Угорщиною щодо освітнього питання", - розповіла віцепрем'єр.

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Вона зауважила, що це є "важливим", оскільки Київ та Будапешт проводять вже другий раунд таких консультацій з початку повномасштабного вторгення рф в Україну. Стефанішина додала, що це складний процес, однак те, що він відбувається є "великим показником" для української сторони.

"Я відзначаю Угорщину тому, що найскладніший діалог є з цією країною. Але, звичайно, не можу не відзначити, наприклад, Грецію, Румунію, Болгарію як країни, з якими ми власне напрацювали всі ці зміни", - повідомила вона.

За словами віцепрем'єра, спостерігається прогрес унаслідок таких консультацій з Угорщиною. Вона підкреслила, що 23 серпня, у переддень Незалежності, в Україні перебувала президентка Угорщини. Вона відвідала і Закарпаття, була в Києві, мала зустріч з президентом.

"Тому консультації, які відбуваються 15 вересня в Будапешті, вони ще і в розвиток двосторонніх перемовин президентів. Я вважаю, що з точки зору позиції політичної Угорщини як такої вже великий прорив. Я сподіваюсь, що будуть хороші результати консультації. На сьогодні міністерство освіти поінформувало мене що домовленість досягнута по цілій низці питань", - підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що до членства у ЄС Україна буде готова через 2 роки, а от стати частиною НАТО може і раніше.