Стефанішина: у питанні євроінтеграції України найскладніше з Угорщиною, але прогрес є
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У частині законодавства про нацменшини Україна зробила "дуже багато", а з Угорщиною проводить двосторонні консультації. З Будапештом "найскладніший діалог" у питанні української інтеграції в Європейський Союз, однак прогрес є, заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
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"У частині, наприклад, законодавства про національні меншини ми зробили дуже багато. Ми ухвалили два закони щодо нацменшин. Державна програма по нацменшинах запроваджена, і, власне, 15 вересня відбуваються в Будапешті консультації між Україною і Угорщиною щодо освітнього питання", - розповіла віцепрем'єр.
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Вона зауважила, що це є "важливим", оскільки Київ та Будапешт проводять вже другий раунд таких консультацій з початку повномасштабного вторгення рф в Україну. Стефанішина додала, що це складний процес, однак те, що він відбувається є "великим показником" для української сторони.
"Я відзначаю Угорщину тому, що найскладніший діалог є з цією країною. Але, звичайно, не можу не відзначити, наприклад, Грецію, Румунію, Болгарію як країни, з якими ми власне напрацювали всі ці зміни", - повідомила вона.
За словами віцепрем'єра, спостерігається прогрес унаслідок таких консультацій з Угорщиною. Вона підкреслила, що 23 серпня, у переддень Незалежності, в Україні перебувала президентка Угорщини. Вона відвідала і Закарпаття, була в Києві, мала зустріч з президентом.
"Тому консультації, які відбуваються 15 вересня в Будапешті, вони ще і в розвиток двосторонніх перемовин президентів. Я вважаю, що з точки зору позиції політичної Угорщини як такої вже великий прорив. Я сподіваюсь, що будуть хороші результати консультації. На сьогодні міністерство освіти поінформувало мене що домовленість досягнута по цілій низці питань", - підсумувала Стефанішина.
Нагадаємо
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що до членства у ЄС Україна буде готова через 2 роки, а от стати частиною НАТО може і раніше.