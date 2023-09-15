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Стефанішина: у питанні євроінтеграції України найскладніше з Угорщиною, але прогрес є

Стефанішина: у питанні євроінтеграції України найскладніше з Угорщиною, але прогрес є

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У частині законодавства про нацменшини Україна зробила "дуже багато", а з Угорщиною проводить двосторонні консультації. З Будапештом "найскладніший діалог" у питанні української інтеграції в Європейський Союз, однак прогрес є, заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата

"У частині, наприклад, законодавства про національні меншини ми зробили дуже багато. Ми ухвалили два закони щодо нацменшин. Державна програма по нацменшинах запроваджена, і, власне, 15 вересня відбуваються в Будапешті консультації між Україною і Угорщиною щодо освітнього питання", - розповіла віцепрем'єр.

Деталі

Вона зауважила, що це є "важливим", оскільки Київ та Будапешт проводять вже другий раунд таких консультацій з початку повномасштабного вторгення рф в Україну. Стефанішина додала, що це складний процес, однак те, що він відбувається є "великим показником" для української сторони.

"Я відзначаю Угорщину тому, що найскладніший діалог є з цією країною. Але, звичайно, не можу не відзначити, наприклад, Грецію, Румунію, Болгарію як країни, з якими ми власне напрацювали всі ці зміни", - повідомила вона.

За словами віцепрем'єра, спостерігається прогрес унаслідок таких консультацій з Угорщиною. Вона підкреслила, що 23 серпня, у переддень Незалежності, в Україні перебувала президентка Угорщини. Вона відвідала і Закарпаття, була в Києві, мала зустріч з президентом.

"Тому консультації, які відбуваються 15 вересня в Будапешті, вони ще і в розвиток двосторонніх перемовин президентів. Я вважаю, що з точки зору позиції політичної Угорщини як такої вже великий прорив. Я сподіваюсь, що будуть хороші результати консультації. На сьогодні міністерство освіти поінформувало мене що домовленість досягнута по цілій низці питань", - підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що до членства у ЄС Україна буде готова через 2 роки, а от стати частиною НАТО може і раніше.

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