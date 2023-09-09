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Україна буде готова до вступу у ЄС через 2 роки, але у НАТО може бути швидше - Стефанішина

Україна буде готова до вступу у ЄС через 2 роки, але у НАТО може бути швидше - Стефанішина

Київ • УНН

 • 611218 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що до членства у ЄС Україна буде готова через 2 роки, а от стати частиною НАТО може і раніше. Про це урядовиця сказала в інтерв'ю "Голосу Америки", пише УНН.

Цитата 

"Ми будемо готові до членства в ЄС у найближчі 2 роки, але звичайно перебіг війни буде визначати політичні рамки.

Я вважаю, що 2 років нам буде достатньо для повної готовності й в момент, коли завершиться війна, ми зробимо в 10 разів більше, ніж ми робимо зараз, щоб це рішення було ухвалене", - зазначила Стефанішина. 

Деталі

На її думку, Україна навіть в умовах війни є великою частиною європейської економіки. Україна входить у топ-20 імпортерів різної продукції до ЄС і найбільшим ринком на території Європи: "І з цієї точки зору готовність України до вступу в ЄС найвища серед інших країн".

Стефанішина зауважила, що рішення щодо членства України ЄС - ухвалено. "З усіма своїми аграрними територіями, з усім що має. Реальності, в якій Україна перестане бути аграрною країною - не існує", - наголосила віцепрем'єрка. 

За її словами, Європейський союз переглядає аграрну політику, аби адаптуватися до приходу нових потужних гравців на європейському ринку. 

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В Україні так само працюють над шляхом до вступу в НАТО, але саме рішення залежить не лише від України.

Питання щодо НАТО залишається політичним рішенням. "На саміті у Вільнюсі воно було ухвалене. Ми працюємо над тим, щоб посилити сумісність з силами Альянсу і посилити стратегічну обороноздатність країни через реформи в секторі безпеки і оборони і через уроки війни, які ми вивчили", - сказала Стефанішина. 

Проте Стефанішина вважає, що стати членом НАТО Україна може швидше ніж ЄС. Адже після перемоги НАТО захоче мати у себе країну з однією з найсильніших армій, яка буде гарантом безпеки для Європи.

Нагадаємо

Стратегічне завдання України – повноправнаінтеграція в НАТО. Країна буде робити все, щоб де-юре стати членами альянсу, заявив Президент Володимир Зеленський під час представлення нового міністра оборони Рустема Умєрова.

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