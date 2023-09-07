Маємо зробити все, щоб стати членами НАТО: Зеленський під час представлення нового міністра оборони

Цитата

«Ми маємо не забувати, що конкретне стратегічне завдання України – це повноправна інтеграція України в Північноатлантичний Альянс. Україна вже де-факто є членом НАТО і принаймні з нашого боку ми маємо зробити все, щоб де-юре ми були членами НАТО. Це не просто, але тим не менше ми повинні зробити відповідні кроки», - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова і визначив йому перші завдання.