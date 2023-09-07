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Зеленський представив нового міністра оборони Умєрова і визначив перші завдання

Зеленський представив нового міністра оборони Умєрова і визначив перші завдання

Київ • УНН

 • 683680 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова і визначив йому перші завдання. Про це Глава держави повідомив 7 вересня у соцмережах, пише УНН.

Цитата

"Представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова. І завдання, які стоять перед ним зараз", - написав Зеленський.

Деталі

Як наголосив Глава держави, потрібна нова суб'єктність Міністерства оборони. "Це міністерство, яке відповідає за координацію всього сектору оборони", - вказав він.

"Український воїн – це ключовий пріоритет сил оборони. Якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується всього, від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення наших воїнів. Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди – це не витратний матеріал. Їхній час та сили – це цінність держави", - зазначив Зеленський.

Президент вказав, що Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в сучасній війні. "Усе, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на нашу державу загалом і на безпеку наших партнерів. Цим потрібно займатися. Цілеспрямовано. Це стосується всього, від тренування воїнів до медичного забезпечення бригад, від забезпечення бою до комунікації з рідними наших воїнів", - підкреслив Зеленський.

"А головне, потрібно більше довіри. Довіри до рішень, які ухвалюються, довіри до закупівель, які проводяться, довіри до постачання, яке заплановане та здійснюється, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України", - вказав Глава держави.

"Упевнений, що Рустем Умєров здатен це забезпечити", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо

6 вересня Верховна Рада схвалила призначення Рустема Умєрова міністром оборони України.

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