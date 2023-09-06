Рада призначила Умєрова міністром оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Верховна Рада схвалила призначення Рустема Умєрова міністром оборони України, повідомили з депутатського корпусу, пише УНН.
Цитата
"Парламент призначив Рустема Умєрова міністром оборони України. За - 338", - написав у телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк.
Деталі
5 вересня парламент звільнив Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. 4 вересня стало відомо, що Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення з цієї посади.
3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення щодо зміни міністра оборони і що міністерство має очолити Рустем Умєров.
Довідково
Рустем Умєров очолював Фонд державного майна з 7 вересня 2022 року. З 29 серпня 2019 року і до обрання на посаду був народним депутатом України.
Під час роботи у Верховній Раді очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа", учасник української переговорної групи з рф.
Освіта: випускник Кримської школи-інтернату для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки АР Крим, Україна; є стипендіатом Програми обміну майбутніх лідерів (FLEX), США; Канадсько-української парламентської програми; Американсько-української лідерської програми; Європейського молодіжного парламенту; Європейського студентського форуму AEGEE; Форуму майбутнього саміту та Європейської асоціації студентів права; здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів у Національній академії управління.