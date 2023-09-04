Рустем Умєров написав заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна

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«До Верховної Ради України надійшла заява від Голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні», - написав він у Facebook.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у понеділок, що подав заяву про відставку з займаної посади до Верховної Ради.

Нагадаємо

3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.