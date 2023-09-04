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Рустем Умеров написал заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества. Его рассмотрят на ближайшем заседании парламента. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет УНН.

Цитата

«В Верховную Раду Украины поступило заявление от Председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова об увольнении с должности. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании», - написал он в Facebook.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в понедельник, что подал заявление об отставке с занимаемой должности в Верховную Раду.

Напомним

3 сентября Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую должен занять Рустем Умеров.

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