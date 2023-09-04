Рустем Умеров написал заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества. Его рассмотрят на ближайшем заседании парламента. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет УНН.
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«В Верховную Раду Украины поступило заявление от Председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова об увольнении с должности. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании», - написал он в Facebook.
Дополнение
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в понедельник, что подал заявление об отставке с занимаемой должности в Верховную Раду.
Напомним
3 сентября Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую должен занять Рустем Умеров.