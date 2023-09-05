Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Верховна Рада схвалила звільнення з посади голови Фонду державного майна України Рустема Умєрова, повідомили з депутатського корпусу, пише УНН.
Цитата
"Парламент підтримав звільнення з посади голови ФДМУ Рустема Умєрова. За - 302", - зазначив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Деталі
4 вересня стало відомо, що Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна. Профільний комітет підтримав звільнення Умєрова з посади голови Фонду держмайна.
3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.
Довідково
Рустам Умєров очолював Фонд державного майна з 7 вересня 2022 року. З 29 серпня 2019 року і до обрання на посаду був народним депутатом України.
Під час роботи у Верховній Раді очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа", учасник української переговорної групи з рф.
Освіта: випускник Кримської школи-інтернату для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки АР Крим, Україна; є стипендіатом Програми обміну майбутніх лідерів (FLEX), США; Канадсько-української парламентської програми; Американсько-української лідерської програми; Європейського молодіжного парламенту; Європейського студентського форуму AEGEE; Форуму майбутнього саміту та Європейської асоціації студентів права; здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів у Національній академії управління.