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Зеленский представил нового министра обороны Умерова и определил первые задачи

Киев • УНН

 • 683677 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова и определил ему первые задачи. Об этом Глава государства сообщил 7 сентября в соцсетях, пишет УНН.

Цитата

"Представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова. И задачи, которые стоят перед ним сейчас", - написал Зеленский.

Детали

Как подчеркнул Глава государства, нужна новая субъектность Министерства обороны. "Это министерство, которое отвечает за координацию всего сектора обороны", - указал он.

"Украинский воин – это ключевой приоритет сил обороны. Если для блага и прочности воина нужны изменения в деятельности сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными. Это касается всего, от бюрократических процедур, которые отнимают время и энергию воинов, до обеспечения наших воинов. Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена. Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал. Их время и силы – это ценность государства", - отметил Зеленский.

Президент указал, что Силы обороны Украины имеют самый большой в мире опыт успешной защиты в современной войне. "Все, что дает такую защиту, должно работать на каждого украинского воина, на наше государство в целом и на безопасность наших партнеров. Этим нужно заниматься. Целенаправленно. Это касается всего, от тренировки воинов до медицинского обеспечения бригад, от обеспечения боя до коммуникации с родными наших воинов", - подчеркнул Зеленский.

"А главное, нужно больше доверия. Доверия к решениям, которые принимаются, доверия к закупкам, которые проводятся, доверия к поставкам, которые запланированы и осуществляются, и доверия к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины", - указал Глава государства.

"Уверен, что Рустем Умеров способен это обеспечить", - подытожил Зеленский.

Напомним

6 сентября Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины.

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