Должны сделать все, чтобы стать членами НАТО: Зеленский во время представления нового министра обороны

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«Мы не должны забывать, что конкретная стратегическая задача Украины – это полноправная интеграция Украины в Североатлантический Альянс. Украина уже де-факто является членом НАТО и по крайней мере с нашей стороны мы должны сделать все, чтобы де-юре мы были членами НАТО. Это не просто, но тем не менее мы должны сделать соответствующие шаги», - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова и определил ему первые задачи.