Шмигаль: "Підтримка міжнародних партнерів дуже важлива для вступу до ЄС і НАТО"

Цитата

«Підтримка міжнародних партнерів надзвичайно важлива для досягнення цілей України — вступу в ЄС і НАТО. Україна будує сильну армію та продовжує комплексні реформи, спрямовані на побудову сильної та сучасної економіки, яка забезпечить процвітання українців, наше відновлення, членство в ЄС і НАТО. І ми потребуємо підтримки друзів та союзників на цьому шляху, - заявив Шмигаль.

Як зазначив прем'єр, українські військові сьогодні борються не лише за свободу й краще майбутнє України, а й за те, щоб кожна європейська нація залишалася вільною — від «руського міра», терору, репресій.

«І поки ми не переможемо російську тиранію і не виженемо їхні війська з української території, тривалий і справедливий мир неможливий», - додав Шмигаль.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 7 серпня заявив, що стратегічне завдання України – повноправна інтеграція в НАТО. За його словами, країна буде робити все, щоб де-юре стати членами альянсу.