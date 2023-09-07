Шмигаль: "Підтримка міжнародних партнерів дуже важлива для вступу до ЄС і НАТО"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Підтримка міжнародних партнерів дуже важлива для досягнення вступу України до Європейського Союзу і НАТО. ЗСУ борються не лише за свободу України, а й за те, щоб кожна європейська нація залишалася вільною. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на конференції «Створення кращого майбутнього в турбулентному світі», що проходить у Вільнюсі, повідомляє УНН.
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«Підтримка міжнародних партнерів надзвичайно важлива для досягнення цілей України — вступу в ЄС і НАТО. Україна будує сильну армію та продовжує комплексні реформи, спрямовані на побудову сильної та сучасної економіки, яка забезпечить процвітання українців, наше відновлення, членство в ЄС і НАТО. І ми потребуємо підтримки друзів та союзників на цьому шляху, - заявив Шмигаль.
Як зазначив прем'єр, українські військові сьогодні борються не лише за свободу й краще майбутнє України, а й за те, щоб кожна європейська нація залишалася вільною — від «руського міра», терору, репресій.
«І поки ми не переможемо російську тиранію і не виженемо їхні війська з української території, тривалий і справедливий мир неможливий», - додав Шмигаль.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський 7 серпня заявив, що стратегічне завдання України – повноправна інтеграція в НАТО. За його словами, країна буде робити все, щоб де-юре стати членами альянсу.