Шмыгаль: "Поддержка международных партнеров очень важна для вступления в ЕС и НАТО"

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«Поддержка международных партнеров чрезвычайно важна для достижения целей Украины — вступления в ЕС и НАТО. Украина строит сильную армию и продолжает комплексные реформы, направленные на построение сильной и современной экономики, которая обеспечит процветание украинцев, наше восстановление, членство в ЕС и НАТО. И мы нуждаемся в поддержке друзей и союзников на этом пути, - заявил Шмыгаль.

Как отметил премьер, украинские военные сегодня борются не только за свободу и лучшее будущее Украины, но и за то, чтобы каждая европейская нация оставалась свободной — от «русского мира», террора, репрессий.

«И пока мы не победим российскую тиранию и не выгоним их войска с украинской территории, длительный и справедливый мир невозможен», - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 7 августа заявил, что стратегическая задача Украины – полноправная интеграция в НАТО. По его словам, страна будет делать все, чтобы де-юре стать членами альянса.