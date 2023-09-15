Стефанишина: в вопросе евроинтеграции Украины сложнее всего с Венгрией, но прогресс есть

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"В части, например, законодательства о национальных меньшинствах мы сделали очень много. Мы приняли два закона о нацменьшинствах. Государственная программа по нацменьшинствам введена, и, собственно, 15 сентября проходят в Будапеште консультации между Украиной и Венгрией по образовательному вопросу", - рассказала вице-премьер.

Детали

Она отметила, что это является "важным", поскольку Киев и Будапешт проводят уже второй раунд таких консультаций с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Стефанишина добавила, что это сложный процесс, однако то, что он происходит, является "большим показателем" для украинской стороны.

"Я отмечаю Венгрию потому, что самый сложный диалог есть с этой страной. Но, конечно, не могу не отметить, например, Грецию, Румынию, Болгарию как страны, с которыми мы собственно наработали все эти изменения", - сообщила она.

По словам вице-премьера, наблюдается прогресс в результате таких консультаций с Венгрией. Она подчеркнула, что 23 августа, в канун Независимости, в Украине находилась президент Венгрии. Она посетила и Закарпатье, была в Киеве, имела встречу с президентом.

"Поэтому консультации, которые происходят 15 сентября в Будапеште, они еще и в развитие двусторонних переговоров президентов. Я считаю, что с точки зрения позиции политической Венгрии как таковой уже большой прорыв. Я надеюсь, что будут хорошие результаты консультации. На сегодня министерство образования проинформировало меня что договоренность достигнута по целому ряду вопросов", - подытожила Стефанишина.

Напомним

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что к членству в ЕС Украина будет готова через 2 года, а вот стать частью НАТО может и раньше.