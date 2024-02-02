Парламент Венгрии собирается по просьбе оппозиции, чтобы рассмотреть вопрос о вступлении Швеции в НАТО

Парламент Венгрии проведет заседание в понедельник по просьбе оппозиционных партий. Ожидается, что на повестке дня будет ратификация заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Венгрия является единственным членом НАТО, который не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс.

Пока неизвестно, сколько депутатов от правящей партии "Фидес" будут присутствовать на заседании. Для голосования в зале должны быть как минимум 101 из 200.

Дополнение

Швеция вместе с Финляндией подали заявку на вступление в альянс в 2022 году после вторжения России в Украину. Но ее членство задержали Турция и Венгрия, оставив страну в подвешенном состоянии и разочаровав союзников по НАТО, которые считают Швецию ключевым игроком в обеспечении безопасности в Балтийском регионе.

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал документы о присоединении Швеции в конце января, оставив Венгрию последней стороной.

Ранее в четверг глава аппарата Орбана заявил, что законодатели от Фидес хотят увидеть шаги со стороны Швеции для укрепления доверия, прежде чем они смогут одобрить ее заявку на вступление в НАТО. Что это за шаги, он не уточнил.

Парламент снова соберется на обычную сессию после зимних каникул в конце февраля.

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