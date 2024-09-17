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Безугла подала заяву на звільнення з комітету нацбезпеки

Безугла подала заяву на звільнення з комітету нацбезпеки

Київ • УНН

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Народна депутатка Мар'яна Безугла написала заяву про звільнення з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки. Вона просить призначити її членом комітету зовнішньої політики.

Народна депутатка Мар'яна Безугла написала заяву на звільнення з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це пише УНН з посиланням на допис нардепки у Facebook.

Деталі

Прошу увільнити мене від виконання обов'язків заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки

- йдеться в заяві, яку оприлюднила Безугла. 

Вона також просить призначати її членом комітету зовнішньої політики. Заява написана на ім'я голови ВР Руслана Стефанчука. 

Нагадаємо

Дещо раніше УНН писав, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови, якою пропонує призначити Мар’яну Безуглу членом комітету зовнішньої політики, знявши її з посади заступника голови комітету з нацбезпеки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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