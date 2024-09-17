Народный депутат Марьяна Безуглая написала заявление на увольнение с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение нардепа в Facebook.

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Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - говорится в заявлении, которое обнародовала Безуглая

Она также просит назначать ее членом комитета внешней политики. Заявление написано на имя председателя ВР Руслана Стефанчука.

Напомним,

Несколько ранее УНН писал, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления, которым предлагает назначить Марьяну Безуглую членом комитета внешней политики, сняв ее с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности.