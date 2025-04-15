Сенатор США Менендес подав у відставку після вироку за корупцію

Ексголова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес подав у відставку після вироку за корупцію. Він планує оскаржити вердикт, але не хоче відволікати Сенат від важливої роботи.