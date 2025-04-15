Боба Менендеса засудили за багаторічну корупційну схему з представниками інших країн. Колишній впливовий демократ, як
повідомляється, отримував хабарі у вигляді золотих злитків та $480 000 готівкою.
САП та НАБУ передали до суду справу проти колишнього міністра інфраструктури та його заступника. Їх звинувачують у завданні
збитків державі на суму понад 49 млн доларів через незаконні корабельні збори.
Ексголова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес подав у відставку після вироку за корупцію. Він планує оскаржити
вердикт, але не хоче відволікати Сенат від важливої роботи.